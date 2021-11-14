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  • Parim kaitse teie rinnapiimale
  • Parim kaitse teie rinnapiimale
  • Parim kaitse teie rinnapiimale

Philips AventRinnapiima säilituskotid

SCF603/25

4.9
| (139) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Parim kaitse teie rinnapiimale
Philips Aventi rinnapiima säilituskotid tagavad teie väärtusliku rinnapiima ohutu ja turvalise säilitamise. Kottides on piima võimalik hoiustada nii külmkapis kui ka sügavkülmikus ning need on koheseks kasutamiseks eelnevalt steriliseeritud.
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180 ml rinnapiima säilituskotid

Parim kaitse teie rinnapiimale

  • Hoiustamine

  • Steriliseeritud

  • 25 kotti

Tugev, lekkekindel topeltlukuga tihend

Tugev, lekkekindel topeltlukuga tihend

Tugev, lekkekindel topeltlukuga sulgur teie rinnapiima kindlaks säilitamiseks

Steriliseeritud kott rikkumiskindla tihendiga

Steriliseeritud kott rikkumiskindla tihendiga

Steriliseeritud koti rikkumiskindel tihend näitab, et kotti ei ole varem kasutatud - nii on tagatud täielik hügieen.

Sügavkülmikukindel, tugevdatud ühenduskohtadega kahekihiline kott

Sügavkülmikukindel, tugevdatud ühenduskohtadega kahekihiline kott

Tugevdatud küljeühendused ja kahekihiline materjal annavad täiendava kindlustunde, et teie väärtuslik rinnapiim säilib kindlalt sügavkülmikus või külmkapis

Tehnilised andmed

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4.9

5-st

139

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

2

14/11/2021

Eesti

Eesti

Väga mugab viis säilitada rinnapiima

Väga mugav viis kuidas saab säilitada rinnapiima. Kuna olen pidanud peale lapse sündi mitmed korrad lapsele rinnapiima ette laskma on need säilitus kotid osutunud hetkel lemmikuks. Hea kerge piima sisse valada , topelt kinnitusega , et piim vahelt välja ei lekiks. Lisaks on Hea peale märkida kuupäev ja sinna saab valada piisava koguse rinnapiima lapse üheks toidukkrraks. Lisaks muidugi väga ilus disain :)

Positiivsed omadused

Mugav piima sisse valada

Negatiivsed omadused

Kuupäeva peab kirja panema enne piima sisse valamist

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF603/25 Rinnapiima säilituskotid

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF603/25 Rinnapiima säilituskotid

14/11/2021

Eesti

Eesti

Säilituskotid

Sain kasutada küll vähest aega, aga olen kottidega üldjoontes rahul. Väga ilus välimus ja disain. Kuna rinnapiima sain panna ainult kahte kotti, siis avastasin, et ka ise tehtud püree kuubikute jaoks on see kott paraja suurusega. :)

Positiivsed omadused

Ilus disain, mugav kasutada, seisab ise püsti.

Negatiivsed omadused

Raske peale kirjutada pastakaga, vaja markerit.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF603/25 Rinnapiima säilituskotid

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF603/25 Rinnapiima säilituskotid

14/11/2021

Eesti

Eesti

Väga mugavad rinnapiima säilitamise kotid

Jäin tootega väga rahule. Rinnapiima säilituskotte on lihtne kasutada: need on lekkekindlad, mugav rinnapiima pudelist sisse valada ja hiljem välja valada, kotid ei leki ning nende peale saab hõlpsasti märkida koguse, kuupäeva, kella ja nime. Soovitan kindlasti neid säilituskotte. ☺️

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF603/25 Rinnapiima säilituskotid

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF603/25 Rinnapiima säilituskotid

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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