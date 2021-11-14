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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Hoiustamine
Steriliseeritud
25 kotti
Tugev, lekkekindel topeltlukuga sulgur teie rinnapiima kindlaks säilitamiseks
Steriliseeritud koti rikkumiskindel tihend näitab, et kotti ei ole varem kasutatud - nii on tagatud täielik hügieen.
Tugevdatud küljeühendused ja kahekihiline materjal annavad täiendava kindlustunde, et teie väärtuslik rinnapiim säilib kindlalt sügavkülmikus või külmkapis
4.9
5-st
139
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Kristiina91
14/11/2021
Eesti
Väga mugab viis säilitada rinnapiima
Väga mugav viis kuidas saab säilitada rinnapiima. Kuna olen pidanud peale lapse sündi mitmed korrad lapsele rinnapiima ette laskma on need säilitus kotid osutunud hetkel lemmikuks. Hea kerge piima sisse valada , topelt kinnitusega , et piim vahelt välja ei lekiks. Lisaks on Hea peale märkida kuupäev ja sinna saab valada piisava koguse rinnapiima lapse üheks toidukkrraks. Lisaks muidugi väga ilus disain :)
Positiivsed omadused
Mugav piima sisse valada
Negatiivsed omadused
Kuupäeva peab kirja panema enne piima sisse valamist
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF603/25 Rinnapiima säilituskotid
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF603/25 Rinnapiima säilituskotid
Kiku125
14/11/2021
Eesti
Säilituskotid
Sain kasutada küll vähest aega, aga olen kottidega üldjoontes rahul. Väga ilus välimus ja disain. Kuna rinnapiima sain panna ainult kahte kotti, siis avastasin, et ka ise tehtud püree kuubikute jaoks on see kott paraja suurusega. :)
Positiivsed omadused
Ilus disain, mugav kasutada, seisab ise püsti.
Negatiivsed omadused
Raske peale kirjutada pastakaga, vaja markerit.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF603/25 Rinnapiima säilituskotid
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF603/25 Rinnapiima säilituskotid
Kklv
14/11/2021
Eesti
Väga mugavad rinnapiima säilitamise kotid
Jäin tootega väga rahule. Rinnapiima säilituskotte on lihtne kasutada: need on lekkekindlad, mugav rinnapiima pudelist sisse valada ja hiljem välja valada, kotid ei leki ning nende peale saab hõlpsasti märkida koguse, kuupäeva, kella ja nime. Soovitan kindlasti neid säilituskotte. ☺️
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF603/25 Rinnapiima säilituskotid
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF603/25 Rinnapiima säilituskotid
Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast