Parim kaitse teie rinnapiimale

Philips Aventi rinnapiima säilituskotid tagavad teie väärtusliku rinnapiima ohutu ja turvalise säilitamise. Kottides on piima võimalik hoiustada nii külmkapis kui ka sügavkülmikus ning need on koheseks kasutamiseks eelnevalt steriliseeritud. Vaadake kõiki eeliseid