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Tootmine lõpetatud

Philips AventSuur massaažipadjake

SCF167/01

5

| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Õige suurus, maksimaalne mugavus

Sellel pehmel massaažipadjal on laiem täiteava, mis on loodud spetsiaalselt suuremate nibudega emade jaoks. Seda saab kasutada koos Philips Aventi Comfort-seeria rinnapumpadega. Vaadake alltoodud piltidelt, kas vajaksite suuremat rinnapumba patja.

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emad soovitavad1

Laiema avaga rinnapump

Õige suurus, maksimaalne mugavus

  • Sobib kõigile mugavatele rinnapumpadele

Laiem täiteava mugavaks sobivuseks

Laiem täiteava mugavaks sobivuseks

Te saate otsustada, kas vajaksite suuremat rinnapumba patja, kontrollides, kas teie rinnanibu sobitub mugavalt padjalehtrisse. Kui teie rinnanibu puudutab padjalehtri seinte hõõrdeosi, siis peaksite mugavamaks väljapumpamiseks valima suurema rinnapumba padja.

Õige suurus: rinnanibu sobitub mugavalt padjalehtrisse

Õige suurus: rinnanibu sobitub mugavalt padjalehtrisse

Kui rinnanibu sobitub mugavalt padjalehtrisse, kasutate õige suurusega massaažipadjakest.

Valige suurem suurus: rinnanibu puudutab lehtri seinu

Valige suurem suurus: rinnanibu puudutab lehtri seinu

Kui teie rinnanibu puudutab vastu padjalehtri seina või hõõrdub vastu seda, siis peaksite mugavamaks pumpamiseks valima suurema rinnapumba padja, millel on laiem täiteava.

Tehnilised andmed

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5.0

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

08/12/2014

Polska

Polska

te nakładki są rewelacyjne

Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF167/01 Duża nakładka masująca

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF167/01 Duża nakładka masująca

08/12/2014

Polska

Polska

te nakładki są rewelacyjne

Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF167/01 Duża nakładka masująca

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF167/01 Duża nakładka masująca

28/06/2014

Polska

Polska

Polecam wszystkim mamom pragnącym wygodnie odciągać pokarm :)

Nakładka masująca duża jest rewelacyjna przy odciąganiu pokarmu. Myślałam że znów "przez mój duży biust" coś będzie nie tak, ale avent wyszedł mi naprzeciw i odciąganie pokarmu jes przyjemne i nie boli :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF167/01 Duża nakładka masująca

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF167/01 Duża nakładka masująca

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