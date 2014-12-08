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Tootmine lõpetatud
Õige suurus, maksimaalne mugavus
Sellel pehmel massaažipadjal on laiem täiteava, mis on loodud spetsiaalselt suuremate nibudega emade jaoks. Seda saab kasutada koos Philips Aventi Comfort-seeria rinnapumpadega. Vaadake alltoodud piltidelt, kas vajaksite suuremat rinnapumba patja.
Sobib kõigile mugavatele rinnapumpadele
Te saate otsustada, kas vajaksite suuremat rinnapumba patja, kontrollides, kas teie rinnanibu sobitub mugavalt padjalehtrisse. Kui teie rinnanibu puudutab padjalehtri seinte hõõrdeosi, siis peaksite mugavamaks väljapumpamiseks valima suurema rinnapumba padja.
Kui rinnanibu sobitub mugavalt padjalehtrisse, kasutate õige suurusega massaažipadjakest.
Kui teie rinnanibu puudutab vastu padjalehtri seina või hõõrdub vastu seda, siis peaksite mugavamaks pumpamiseks valima suurema rinnapumba padja, millel on laiem täiteava.
5.0
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Jowita37
08/12/2014
Polska
te nakładki są rewelacyjne
Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF167/01 Duża nakładka masująca
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF167/01 Duża nakładka masująca
katrin22
08/12/2014
Polska
te nakładki są rewelacyjne
Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF167/01 Duża nakładka masująca
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF167/01 Duża nakładka masująca
1985sloneczko
28/06/2014
Polska
Polecam wszystkim mamom pragnącym wygodnie odciągać pokarm :)
Nakładka masująca duża jest rewelacyjna przy odciąganiu pokarmu. Myślałam że znów "przez mój duży biust" coś będzie nie tak, ale avent wyszedł mi naprzeciw i odciąganie pokarmu jes przyjemne i nie boli :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF167/01 Duża nakładka masująca
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF167/01 Duża nakładka masująca
Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast