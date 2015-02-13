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  • Pimedas helendav, BPA-vaba
  • Pimedas helendav, BPA-vaba
  • Pimedas helendav, BPA-vaba
  • Pimedas helendav, BPA-vaba

Tootmine lõpetatud

Philips AventÖölutid

SCF176/21

4.6
| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Pimedas helendav, BPA-vaba
Philips Aventi ortodontilised, kokkuvajuvad ja sümmeetrilised lutid toetavad beebi suulae, hammaste ja igemete loomulikku arengut. Kõik Philips Aventi lutid on valmistatud silikoonist ning on maitse- ja lõhnavabad. Värvid võivad muutuda.
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Ainulaadse pimedas helendava käepidemega lutt.

Pimedas helendav, BPA-vaba

  • 3–6 kuud

  • BPA-vaba

Ortodontiline, sümmeetriline kokkuvajuv lutt

Ortodontiline, sümmeetriline kokkuvajuv lutt

Philips Aventi lamedad, tilgakujulised sümmeetrilised lutid toetavad beebi suulae, hammaste ja igemete loomulikku arengut, isegi kui lutt satub tagurpidi suhu.

Kasutajasõbralikud silikoonlutid

Kasutajasõbralikud silikoonlutid

Philips Aventi silikoonlutt on maitse- ja lõhnavaba, mistõttu võtab teie laps selle tõenäolisemalt vastu. Silikoon on sile, läbipaistev, lihtsalt puhastatav ja ei hakka kleepuma. Lutt on tugev ja vastupidav ning ei muuda ajapikku kuju ega värvi.

Pealelükatav kaitsekork

Pealelükatav kaitsekork

Steriilsete luttide hügieenilisuse säilitamiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF176/21 Smoczki na noc

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF176/21 Smoczki na noc

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF176/21 Smoczki na noc

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF176/21 Smoczki na noc

07/05/2019

România

România

Utila

Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza

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See arvustus tehti tootele SCF176/20 Suzete de noapte

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF176/20 Suzete de noapte

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Ärge siduge lutti ümber lapse kaela, see tekitab kägistusohtu.

  2. Üheksa beebit kümnest võtab Philips Aventi luti omaks (veebipõhine katse 100 ema osalusel, UK 2012).