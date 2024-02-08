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Philips Avent Öölutid
Tootmine lõpetatud
Tugi
SCF176/21
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Kasutusjuhend - English (US)
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Kas värvimuutusega Philips Aventi tooteosade kasutamine on ohutu?
Miks on Aventi luti otsad ja lutid valmistatud lateksi asemel silikoonist?
Kui kaua saan Philipsi Avent lutti kasutada?
Kas Philipsi Aventi vanusepiirangud on olulised?
Kuidas eemaldada vett Philipsi Aventi lutist?
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