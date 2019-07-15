TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Soojendab kiiresti ja ühtlaselt
  • Soojendab kiiresti ja ühtlaselt
  • Soojendab kiiresti ja ühtlaselt
  • Soojendab kiiresti ja ühtlaselt
  • Soojendab kiiresti ja ühtlaselt
  • Soojendab kiiresti ja ühtlaselt
  • Soojendab kiiresti ja ühtlaselt
  • Soojendab kiiresti ja ühtlaselt

Tootmine lõpetatud

Philips AventElektriline pudeli- ja beebitoidusoojendi

SCF255/57

3.8
| (17) Auhinnad
Soojendab kiiresti ja ühtlaselt
Kiire ja ohutu viis soojendada väljutatud piima ja beebitoitu – Philips Aventi elektriline toitmispudeli- ja beebitoidusoojendi soojendab 125 ml piima toatemperatuurile umbes nelja minutiga.
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Pudelisoojendaja kiireks ja lihtsaks kasutamiseks

Soojendab kiiresti ja ühtlaselt

  • 220–240 V

Sobib Aventi pudelite, Magic Cupi joogipudelite ja toidunõudega

Sobib Aventi pudelite, Magic Cupi joogipudelite ja toidunõudega

Lisage lihtsalt vett ja valige seadistus

Lisage lihtsalt vett ja valige seadistus

Philips Aventi elektrilise pudeli- ja beebitoidusoojendi abil on toitmiseks valmistumine kiire ja probleemitu. Lisage lihtsalt vett ja valige seadistus. Pudelisoojendi soojendab 125 ml piima toatemperatuurile umbes nelja minutiga.

Beebi ohutuseks puuduvad kuumalaigud

Beebi ohutuseks puuduvad kuumalaigud

Philips Aventi elektriline pudeli- ja beebitoidusoojendi võimaldab teil beebitoitu ohutult ette valmistada. See soojendab toitu õrnalt ja ühtlaselt, tagades kuumalaikude puudumise.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.8

5-st

17

Auhinnad

3
2

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

Nerealus pagalbininkas

Be šildytuvo nei žingsnio iš namu, paliktas įjungtas visa laika visa para nustačius reikiama temperatūra šildo be priekaištu ir su juo keliaujeme visur, lengva išvalyti, daug neužimantis vietos, lengva ir paprasta naudotis.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF255/57 Elektr. butel. ir kūdik. maisto šildyt.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF255/57 Elektr. butel. ir kūdik. maisto šildyt.

18/11/2020

Polska

Polska

Polecem wszystkim rodzicom!

Produkt znacznie ułatwił mi życie. Już nie muszę w nocy wstawać, podgrzewać wody i martwić się o odpowiednią temperaturę. Prosty w obsłudze i skuteczny w działaniu.

Positiivsed omadused

Szybkie podgrzewanie, podtrzymywanie temperatury, estetyczny wygląd

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków

01/05/2017

Polska

Polska

Polecam produkt jak najbardziej sprawdził się nocami jak i w dzień przy szybkim podrzewaniu mleka lub słoików

Polecam produkt jak najbardziej sprawdził się nocami jak i w dzień przy szybkim podrzewaniu mleka lub słoików

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

  1. Pudel ei ole tootega kaasas