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Tootmine lõpetatud
SCF255/57
220–240 V
Philips Aventi elektrilise pudeli- ja beebitoidusoojendi abil on toitmiseks valmistumine kiire ja probleemitu. Lisage lihtsalt vett ja valige seadistus. Pudelisoojendi soojendab 125 ml piima toatemperatuurile umbes nelja minutiga.
Philips Aventi elektriline pudeli- ja beebitoidusoojendi võimaldab teil beebitoitu ohutult ette valmistada. See soojendab toitu õrnalt ja ühtlaselt, tagades kuumalaikude puudumise.
3.8
5-st
17
Auhinnad
Ingulyyte
15/07/2019
Lietuva
Nerealus pagalbininkas
Be šildytuvo nei žingsnio iš namu, paliktas įjungtas visa laika visa para nustačius reikiama temperatūra šildo be priekaištu ir su juo keliaujeme visur, lengva išvalyti, daug neužimantis vietos, lengva ir paprasta naudotis.
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See arvustus tehti tootele SCF255/57 Elektr. butel. ir kūdik. maisto šildyt.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF255/57 Elektr. butel. ir kūdik. maisto šildyt.
sylwia1803
18/11/2020
Polska
Polecem wszystkim rodzicom!
Produkt znacznie ułatwił mi życie. Już nie muszę w nocy wstawać, podgrzewać wody i martwić się o odpowiednią temperaturę. Prosty w obsłudze i skuteczny w działaniu.
Positiivsed omadused
Szybkie podgrzewanie, podtrzymywanie temperatury, estetyczny wygląd
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków
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See arvustus tehti tootele SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków
Kondi20
01/05/2017
Polska
Polecam produkt jak najbardziej sprawdził się nocami jak i w dzień przy szybkim podrzewaniu mleka lub słoików
Polecam produkt jak najbardziej sprawdził się nocami jak i w dzień przy szybkim podrzewaniu mleka lub słoików
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
Pudel ei ole tootega kaasas