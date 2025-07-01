10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Pudelisoojendajad ja steriliseerijad
Kõik seeriad
Philips Avent Elektriline pudeli- ja beebitoidusoojendi
Tootmine lõpetatud
Tugi
SCF255/57
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Kõik (2)
Kui palju vett ma peaksin Avent pudelisoojendajale lisama?
Kas minu Philips Aventi toode on BPA- ja BPS-vaba?
Kontrollige garantii tingimusi ja alustage tootevahetust või parandamist
Leia hoolduskeskus
Leia enda lähedal asuvad hoolduskeskused remondi, diagnostika ja originaalvaruosade jaoks
Garantii
Meie toote garantiitingimused
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata