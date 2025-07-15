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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
1 tass
150 ml
6k+
Harjutuskäepidemed aitavad teie lapsel tassi käes hoida ning iseseisvalt juua. Lisaks sellele, et lapsel on nendest käepidemetest oma väikeste kätega lihtne kinni hoida, on need ka mittelibiseva kummikattega.
Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne ühendada. Lutil on ainulaadne ava, mis edastab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavoog.
Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju ja -tunde järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaratava kuju ja toitmise.
4.8
5-st
33
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Agg198720
15/07/2025
Polska
Kampaania osa
Kubeczek treningowy Philips Avent
Dzięki portalowi familie pl miałam okazję znaleźć się w gronie testerów kubka treningowego Philips Avent. Kubek jest przeznaczony dla niemowląt powyżej 6. Miesiąca życia. U nas sprawdził się idealnie w rozszerzaniu diety. Dziecko może z niego pić zarówno mleko, herbatkę jak i soczki czy wodę. Ciepłe i zimne napoje. Jest wykonany z bezpiecznego dla zdrowia materiału , co jest dla mnie bardzo ważne. Jest lekki, poręczny. Dziecko bez problemu może go utrzymać w małych rączkach. Nie wysuwa się z nich. Łatwo i dobrze się go myje. Doskonale sprawdza się w podróży czy na spacerze bo mieści się w torebce Jesteśmy bardzo zadowoleni. To pierwszy kubek do picia , po butelce dla mojego dziecka . Polecam z czystym sumieniem każdej mamie, która zastanawia się nad wyborem rodzaju kubka czy marki.
Positiivsed omadused
Lekki, poręczny, praktyczny, łatwy w myciu
Negatiivsed omadused
Brak kolorowych nadruków np z bohaterami bajek, które przykują uwagę dziecka
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See arvustus tehti tootele Natural Response SCF263 Kubek treningowy
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See arvustus tehti tootele Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Milena64172
25/06/2025
Polska
Kampaania osa
Super kubek !
Najbardziej podobało mi się to, że kubek nie przecieka, a picie z niego przypomina naturalne ssanie – dzięki temu przejście z butelki było dla córeczki bardzo łatwe. Dodatkowo ma wygodne uchwyty, idealne dla małych rączek, i jest łatwy do mycia, co dla rodzica to ogromny plus.Poleciłabym go mamom maluszków, które zaczynają naukę samodzielnego picia – szczególnie jeśli dziecko było karmione butelką. To naprawdę świetny krok w stronę samodzielności!
Positiivsed omadused
Wygodne uchwyty , naturalny sposób picia, nie przecieka
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See arvustus tehti tootele Natural Response SCF263 Kubek treningowy
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See arvustus tehti tootele Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Lilaakar1
16/06/2025
Polska
Kampaania osa
Idealny kubek treningowy dla malucha
Zdecydowałam się na zakup kubka treningowego od Philips ponieważ ufam marce i nigdy się nie zawiodłam . Mój syn od pierwszych dni życia używa produktów Philips . Cenię sobie ich jakość. Polecam z całego serca
Positiivsed omadused
Jakoś , dostosowany do małych rączek
Negatiivsed omadused
Brak
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