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  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile

Philips Avent Natural ResponseHarjutustass

SCF263/61

4.8
| (33) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
Natural tassist joomise harjutuskomplekt lihtsustab beebi üleminekut esimesele joogitassile. Mugavad käepidemed aitavad lapsel pudelit iseseisvalt hoida ja samal ajal tuttavast lutist juua.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile

  • 1 tass

  • 150 ml

  • 6k+

Pehmed harjutuskäepidemed väikestele kätele

Pehmed harjutuskäepidemed väikestele kätele

Harjutuskäepidemed aitavad teie lapsel tassi käes hoida ning iseseisvalt juua. Lisaks sellele, et lapsel on nendest käepidemetest oma väikeste kätega lihtne kinni hoida, on need ka mittelibiseva kummikattega.

Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne ühendada. Lutil on ainulaadne ava, mis edastab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavoog.

Rinnakujuline lutt, loomulikult haaratav kuju

Rinnakujuline lutt, loomulikult haaratav kuju

Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju ja -tunde järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaratava kuju ja toitmise.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

33

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

3
2

15/07/2025

Polska

Polska

Kubeczek treningowy Philips Avent

Dzięki portalowi familie pl miałam okazję znaleźć się w gronie testerów kubka treningowego Philips Avent. Kubek jest przeznaczony dla niemowląt powyżej 6. Miesiąca życia. U nas sprawdził się idealnie w rozszerzaniu diety. Dziecko może z niego pić zarówno mleko, herbatkę jak i soczki czy wodę. Ciepłe i zimne napoje. Jest wykonany z bezpiecznego dla zdrowia materiału , co jest dla mnie bardzo ważne. Jest lekki, poręczny. Dziecko bez problemu może go utrzymać w małych rączkach. Nie wysuwa się z nich. Łatwo i dobrze się go myje. Doskonale sprawdza się w podróży czy na spacerze bo mieści się w torebce Jesteśmy bardzo zadowoleni. To pierwszy kubek do picia , po butelce dla mojego dziecka . Polecam z czystym sumieniem każdej mamie, która zastanawia się nad wyborem rodzaju kubka czy marki.

Positiivsed omadused

Lekki, poręczny, praktyczny, łatwy w myciu

Negatiivsed omadused

Brak kolorowych nadruków np z bohaterami bajek, które przykują uwagę dziecka

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See arvustus tehti tootele Natural Response SCF263 Kubek treningowy

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See arvustus tehti tootele Natural Response SCF263 Kubek treningowy

25/06/2025

Polska

Polska

Super kubek !

Najbardziej podobało mi się to, że kubek nie przecieka, a picie z niego przypomina naturalne ssanie – dzięki temu przejście z butelki było dla córeczki bardzo łatwe. Dodatkowo ma wygodne uchwyty, idealne dla małych rączek, i jest łatwy do mycia, co dla rodzica to ogromny plus.Poleciłabym go mamom maluszków, które zaczynają naukę samodzielnego picia – szczególnie jeśli dziecko było karmione butelką. To naprawdę świetny krok w stronę samodzielności!

Positiivsed omadused

Wygodne uchwyty , naturalny sposób picia, nie przecieka

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See arvustus tehti tootele Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCF263 Kubek treningowy

16/06/2025

Polska

Polska

Idealny kubek treningowy dla malucha

Zdecydowałam się na zakup kubka treningowego od Philips ponieważ ufam marce i nigdy się nie zawiodłam . Mój syn od pierwszych dni życia używa produktów Philips . Cenię sobie ich jakość. Polecam z całego serca

Positiivsed omadused

Jakoś , dostosowany do małych rączek

Negatiivsed omadused

Brak

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Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCF263 Kubek treningowy

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