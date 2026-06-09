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Philips Avent Natural Response Harjutustass
Tugi
SCF263/61
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Kasutusjuhend
Tähtsa teabe juhend
Kõik (12)
Funktsioonid (1)
Kas võin kasutada Natural Response’i pudelilutte originaalsete Naturali pudelitega?
Kuidas teha vahet Naturali ja Natural Response’i luttide vahel?
Kas ma võin kasutada Natural Response’i pudelilutti ilma AirFree õhuavata?
Kuidas kasutada AirFree õhuava Avent Natural Response’i pudeliga?
Kas ma võin oma beebile Natural Response’i pudelilutiga tahkemat toitu anda?
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