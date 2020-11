Õrn soojendustehnoloogia

Pudelisoojendajas kasutatakse õrna soojendustehnoloogiat. Selle abil segatakse piima, soojendatakse see õrnalt ja ühtlaselt ning välditakse kuumalaikude tekkimist. Kuumalaikude puudumine tähendab seda, et võite alati olla kindel, et teie beebi joob täiuslikult soojendatud piima, ohutult.