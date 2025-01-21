30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Soojendab ühtlaselt, kuumalaike ei teki
Kiire soojendus- ja sulatusrežiim
Sobib piima ja beebitoidu jaoks
Määrake piima kogus, vajutage käivitusnuppu ja laske nutikal temperatuuriregulaatoril teha ülejäänu. See tuvastab piima algse temperatuuri ja soojendab seda kiiresti ideaalse temperatuurini. Seejärel säilitatakse temperatuuri kuni 60 minutit.
Tahate hoida sügavkülmas lisatoitu? Pudelisoojendaja sulatab kiiresti nii pakendatud piima kui ka beebitoitu.
Kui teie beebi on valmis tahket toitu sööma, aitab pudelisoojendaja ka pakendatud beebitoitu üles sulatada ja soojendada.
Auhinnad
4.4
5-st
185
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
LM05
21/01/2025
Eesti
Abimees kiiretel päevadel
Pudeli soojendaja on suureks abiks olnud päevadel kui on olnud vaja piima ette pumbata ja siis seda kiirelt lapse jaoks sobiva temperatuurini viia. Lisaks on tore see, et edaspidi saab masinaga ka tahket beebitoitu sulatada, seega saab soojendit pikemalt kasutada.
Positiivsed omadused
Temperatuurikontroll hoiab ära piima ülekuumenemise, võimalik soojendada nii piima kui tahket beebitoitu
See arvustus tehti tootele Premium SCF358/00 Kiire pudelisoojendaja
See arvustus tehti tootele Premium SCF358/00 Kiire pudelisoojendaja
Rahul kasutaja
21/05/2024
Eesti
Parim abimees!
Ma ei kujutaks ette, kuidas oleksime hakkama saanud ilma pudelisoojendajata! Imetamise teekonna algus oli väga keeruline ja pidime last toitma ette pumbatud piimaga. See tähendas, et iga 3h tagant oli vaja piim õigele temperatuurile saada ja sel perioodil oleks olnud igasugune lisa ebamugavus nii suure kaaluga. See soojendaja tegi elu palju lihtsamaks. Ja teeb ka praegu, kui minul emana on vaja ära käia ning lapsel sel ajal kõht tühjaks läheb ning on vaja anda sügavkülmutatud piima.
Positiivsed omadused
Mugav, kiire
Negatiivsed omadused
ei ole
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Premium SCF358/00 Kiire pudelisoojendaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Premium SCF358/00 Kiire pudelisoojendaja
Mantsik
28/11/2023
Eesti
Imeline abivahend
Suur kiitus sellele tootele. Nii mugav ja hea kasutada, ûks nupule vajutus ja piim on mõne minutiga soe. Tihtipeale läksingi lapse mähet vahetama ja tagasi tulles sain juba sooja piima anda lapsele- väga mugav ja hea abiline.
Positiivsed omadused
Kiire soojenemine
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Premium SCF358/00 Kiire pudelisoojendaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Premium SCF358/00 Kiire pudelisoojendaja
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
150 ml piima jaoks temperatuuril 22 °C Philipsi 260 ml pudelis Natural
Üleminekuperioodil võib tarnete käigus saabuda kas vana või uus paberpakend