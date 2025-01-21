Ma ei kujutaks ette, kuidas oleksime hakkama saanud ilma pudelisoojendajata! Imetamise teekonna algus oli väga keeruline ja pidime last toitma ette pumbatud piimaga. See tähendas, et iga 3h tagant oli vaja piim õigele temperatuurile saada ja sel perioodil oleks olnud igasugune lisa ebamugavus nii suure kaaluga. See soojendaja tegi elu palju lihtsamaks. Ja teeb ka praegu, kui minul emana on vaja ära käia ning lapsel sel ajal kõht tühjaks läheb ning on vaja anda sügavkülmutatud piima.