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  • Nutikas ja kiire soojendamine
  • Nutikas ja kiire soojendamine
  • Nutikas ja kiire soojendamine
  • Nutikas ja kiire soojendamine
  • Nutikas ja kiire soojendamine
  • Nutikas ja kiire soojendamine
  • Nutikas ja kiire soojendamine
  • Nutikas ja kiire soojendamine
  • Nutikas ja kiire soojendamine
  • Nutikas ja kiire soojendamine
  • Nutikas ja kiire soojendamine
  • Nutikas ja kiire soojendamine
  • Nutikas ja kiire soojendamine
  • Nutikas ja kiire soojendamine
  • Nutikas ja kiire soojendamine
  • Nutikas ja kiire soojendamine
  • Nutikas ja kiire soojendamine
  • Nutikas ja kiire soojendamine
  • Nutikas ja kiire soojendamine

Philips Avent PremiumKiire pudelisoojendaja

SCF358/00

4.4
| (185) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet

1 auhind

Nutikas ja kiire soojendamine
Valmistage sooja toitu mõne minutiga pudelisoojendaja abil, mis reguleerib temperatuuri teie eest. Nutikas temperatuuriregulaatori andur reguleerib automaatselt kuumutusrežiimi, et soojendaja soojendaks kiiresti ja ühtlaselt.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Enam ei pea söögivalmistamisel kahtlema

Nutikas ja kiire soojendamine

  • Soojendab ühtlaselt, kuumalaike ei teki

  • Kiire soojendus- ja sulatusrežiim

  • Sobib piima ja beebitoidu jaoks

Nutikas temperatuuriregulaator valib ideaalse soojendusrežiimi

Nutikas temperatuuriregulaator valib ideaalse soojendusrežiimi

Määrake piima kogus, vajutage käivitusnuppu ja laske nutikal temperatuuriregulaatoril teha ülejäänu. See tuvastab piima algse temperatuuri ja soojendab seda kiiresti ideaalse temperatuurini. Seejärel säilitatakse temperatuuri kuni 60 minutit.

Sulatamisfunktsioon pakendatud ja külmutatud piima ja beebitoidu jaoks

Sulatamisfunktsioon pakendatud ja külmutatud piima ja beebitoidu jaoks

Tahate hoida sügavkülmas lisatoitu? Pudelisoojendaja sulatab kiiresti nii pakendatud piima kui ka beebitoitu.

Soojendab nii pakendatud beebitoitu kui ka piima

Soojendab nii pakendatud beebitoitu kui ka piima

Kui teie beebi on valmis tahket toitu sööma, aitab pudelisoojendaja ka pakendatud beebitoitu üles sulatada ja soojendada.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image PBTAWARD15

Arvustused

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4.4

5-st

185

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

21/01/2025

Eesti

Eesti

Abimees kiiretel päevadel

Pudeli soojendaja on suureks abiks olnud päevadel kui on olnud vaja piima ette pumbata ja siis seda kiirelt lapse jaoks sobiva temperatuurini viia. Lisaks on tore see, et edaspidi saab masinaga ka tahket beebitoitu sulatada, seega saab soojendit pikemalt kasutada.

Positiivsed omadused

Temperatuurikontroll hoiab ära piima ülekuumenemise, võimalik soojendada nii piima kui tahket beebitoitu

See arvustus tehti tootele Premium SCF358/00 Kiire pudelisoojendaja

See arvustus tehti tootele Premium SCF358/00 Kiire pudelisoojendaja

21/05/2024

Eesti

Eesti

Parim abimees!

Ma ei kujutaks ette, kuidas oleksime hakkama saanud ilma pudelisoojendajata! Imetamise teekonna algus oli väga keeruline ja pidime last toitma ette pumbatud piimaga. See tähendas, et iga 3h tagant oli vaja piim õigele temperatuurile saada ja sel perioodil oleks olnud igasugune lisa ebamugavus nii suure kaaluga. See soojendaja tegi elu palju lihtsamaks. Ja teeb ka praegu, kui minul emana on vaja ära käia ning lapsel sel ajal kõht tühjaks läheb ning on vaja anda sügavkülmutatud piima.

Positiivsed omadused

Mugav, kiire

Negatiivsed omadused

ei ole

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Premium SCF358/00 Kiire pudelisoojendaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Premium SCF358/00 Kiire pudelisoojendaja

28/11/2023

Eesti

Eesti

Imeline abivahend

Suur kiitus sellele tootele. Nii mugav ja hea kasutada, ûks nupule vajutus ja piim on mõne minutiga soe. Tihtipeale läksingi lapse mähet vahetama ja tagasi tulles sain juba sooja piima anda lapsele- väga mugav ja hea abiline.

Positiivsed omadused

Kiire soojenemine

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Premium SCF358/00 Kiire pudelisoojendaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Premium SCF358/00 Kiire pudelisoojendaja

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

  1. 150 ml piima jaoks temperatuuril 22 °C Philipsi 260 ml pudelis Natural

  2. Üleminekuperioodil võib tarnete käigus saabuda kas vana või uus paberpakend