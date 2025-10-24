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Philips Avent Premium Kiire pudelisoojendaja
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SCF358/00
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Kõik (6)
Ühilduvus (1)
Jõudlus (1)
Katlakivi eemaldamine (1)
Funktsioonid (1)
Kui tihti peaksin oma Philips Aventi pudelisoojendajat katlakivist puhastama?
Kas pudelisoojendaja võib sulatada rinnapiima või imikutoitu?
Kui palju vett ma peaksin Avent pudelisoojendajale lisama?
Kui kaua pudelisoojendajal piima soojendamiseks?
Millised pudelid minu Philips Aventi pudelisoojendajaga sobivad?
Soojendamisajad on sama piimakoguse puhul erinevad
Beebitoidu soojendamisel vilgub kogu edenemisnäidik
Philipsi Aventi pudelisoojendajas on valged või pruunid laigud
Philipsi Aventi pudelisoojendaja piim on liiga kuum või külm
Minu Philipsi Aventi soojendajal kulub piima või toidu soojendamiseks liiga kaua aega
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