TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Philips Avent Premium Kiire pudelisoojendaja

Tugi

Philips Avent PremiumKiire pudelisoojendaja

SCF358/00

Philips Avent Premium Kiire pudelisoojendaja

Mine e-poodi

Võtke oma tootest maksimum

  • Lutipudeli soojendamine Philips Aventi pudelisoojendajaga SCF358
    Lutipudeli soojendamine Philips Aventi pudelisoojendajaga SCF358

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon - English (US)

  • PDF fail, 142.9 kB
  • 7 January 2026

Eco passport - English (US)

  • PDF fail, 358.8 kB
  • 4 January 2021

Korduma kippuvad küsimused

Veaotsing

Garanti ja hooldus

Kontrollige garantii tingimusi ja alustage tootevahetust või parandamist

Leia hoolduskeskus

Leia enda lähedal asuvad hoolduskeskused remondi, diagnostika ja originaalvaruosade jaoks

Garantii

Meie toote garantiitingimused

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata