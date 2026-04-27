30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Ühtlane soojendamine, kuumalaike ei teki
Kemikaalivaba steriliseerimine
Kiire ja lihtne seadistamine
Sobib enamiku beebitarvikutega
Aeg toitmiseks? Haiglastandardile vastav veevann säilitab paremini piima toitaineid, tagades samal ajal kiire ja tõhusa soojendamise. Olenemata sellest, kes beebit toidab, on piim tänu nutikale soojendustehnoloogiale valmis vaid 3 minutiga*.
Kui on aeg puhastamiseks, kasutage puhta auru jõudu, mis hävitab 99,9% bakteritest ning on kemikaalivaba. Aur jõuab hõlpsasti ka kitsastesse nurkadesse ja pragudesse, steriliseerides põhjalikult beebipudelid, lutid ning väikesed mänguasjad.
Soojendage piima samamoodi, nagu seda tehakse haiglates, veevannisoojendusega. Võrreldes teiste soojendusmeetoditega säilitab see paremini piimavalke, mis on beebi immuunsüsteemi kujunemisel olulise tähtsusega. Meie õrn ja kiire soojendustehnoloogia toetab teie beebi tervislikku kasvu ning arengut iga toitmiskorraga.
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4.9
5-st
27
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95%
soovitab seda toodet
Rosie10102
27/04/2026
Eesti
Väga rahul, mugav toode
Väga mugav kasutada ja igatepidi hea kogemus. Seadistamine võtab vaid hetke, juhend on selge ja arusaadav. Toode ise vàga stiilne, sobib igasse kôôki ja mahub lahtiselt ka pisikesse sahtlisse! Steriliseeritud pudelid on 5+, ei kahjusta ka plastikpudeleid nagu MAM. Vee lisamine mugav ja ohutu. Olen väga rahul!
Positiivsed omadused
Mugavus
Negatiivsed omadused
Pole
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/00 Premium
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/00 Premium
Lācītis26
21/04/2026
Latvija
Es iesaku arī citām māmiņām.
Man ļoti patīk šī 2in1 ierīce, jo piena pudeli uzsilda dažās minūtēs. Sterilizātora funkcija ir fantastiska un ātra. Kopumā ierīce ir ļoti praktiska un izmantoju katru dienu un tagad varu aizmirst par termo krūzi pie gūltas. Iesaku katrai māmiņai šo! Ēdiena uzsildīšana lielākajam bērnam ir kļuvusi vieglāka un ērtāka.
Positiivsed omadused
Es noteikti ieteiktu draugiem šo ierīci, jo tā tiešām atbieglo manu dzīvi ar diviem maziem bērniem. Ātra un vienkārša instrukcija + ātras darbības.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/00 Premium
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/00 Premium
mamusiowe_duety
07/01/2026
Polska
Kampaania osa
Praktyczny pomocnik !
Korzystam z podgrzewacza i sterylizatora do butelek Philips Avent 6w1 na co dzień i bardzo ułatwia mi opiekę nad dzieckiem. Szybko podgrzewa mleko i posiłki, a sterylizacja daje poczucie czystości i bezpieczeństwa. Podoba mi się, że w jednym urządzeniu mam kilka funkcji i nie muszę kupować osobnych sprzętów. Jest prosty w obsłudze, nie zajmuje dużo miejsca i naprawdę oszczędza czas. Bardzo praktyczny pomocnik dla każdej mamy.
See arvustus tehti tootele Podgrzewacz i sterylizator 6w1 SCF359/00 Premium
See arvustus tehti tootele Podgrzewacz i sterylizator 6w1 SCF359/00 Premium
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
150 ml ruumitemperatuuril piima Aventi 266 ml mahutavas Naturali pudelis.