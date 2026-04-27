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  • Üks lihtne harjumus ühest söögikorrast järgmiseni
  • Üks lihtne harjumus ühest söögikorrast järgmiseni
  • Üks lihtne harjumus ühest söögikorrast järgmiseni
  • Üks lihtne harjumus ühest söögikorrast järgmiseni
  • Üks lihtne harjumus ühest söögikorrast järgmiseni
  • Üks lihtne harjumus ühest söögikorrast järgmiseni
  • Üks lihtne harjumus ühest söögikorrast järgmiseni
  • Üks lihtne harjumus ühest söögikorrast järgmiseni
  • Üks lihtne harjumus ühest söögikorrast järgmiseni
  • Üks lihtne harjumus ühest söögikorrast järgmiseni
  • Üks lihtne harjumus ühest söögikorrast järgmiseni
  • Üks lihtne harjumus ühest söögikorrast järgmiseni
  • Üks lihtne harjumus ühest söögikorrast järgmiseni
  • Üks lihtne harjumus ühest söögikorrast järgmiseni
  • Üks lihtne harjumus ühest söögikorrast järgmiseni

Philips Avent Premium2-ühes lutipudeli soojendaja ja sterilisaator

SCF359/00

4.9
| (27) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet

1 auhind

Üks lihtne harjumus ühest söögikorrast järgmiseni
Valmistage sooja toitu mõne minutiga pudelisoojendaja abil, mis reguleerib temperatuuri Teie eest. Nutikas temperatuuriregulaatori andur reguleerib automaatselt kuumutusrežiimi, et soojendaja soojendaks kiiresti ja ühtlaselt ilma kuumalaikudeta. On aeg puhastamiseks? Looduslik aur eemaldab 99,9% bakteritest.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Kiire ja ohutu soojendamine ning steriliseerimine. Iga kord.

Üks lihtne harjumus ühest söögikorrast järgmiseni

  • Ühtlane soojendamine, kuumalaike ei teki

  • Kemikaalivaba steriliseerimine

  • Kiire ja lihtne seadistamine

  • Sobib enamiku beebitarvikutega

Soojendab 3 minutiga*

Soojendab 3 minutiga*

Aeg toitmiseks? Haiglastandardile vastav veevann säilitab paremini piima toitaineid, tagades samal ajal kiire ja tõhusa soojendamise. Olenemata sellest, kes beebit toidab, on piim tänu nutikale soojendustehnoloogiale valmis vaid 3 minutiga*.

Hävitab 99,9% bakteritest

Hävitab 99,9% bakteritest

Kui on aeg puhastamiseks, kasutage puhta auru jõudu, mis hävitab 99,9% bakteritest ning on kemikaalivaba. Aur jõuab hõlpsasti ka kitsastesse nurkadesse ja pragudesse, steriliseerides põhjalikult beebipudelid, lutid ning väikesed mänguasjad.

Säilitab paremini piimavalke

Säilitab paremini piimavalke

Soojendage piima samamoodi, nagu seda tehakse haiglates, veevannisoojendusega. Võrreldes teiste soojendusmeetoditega säilitab see paremini piimavalke, mis on beebi immuunsüsteemi kujunemisel olulise tähtsusega. Meie õrn ja kiire soojendustehnoloogia toetab teie beebi tervislikku kasvu ning arengut iga toitmiskorraga.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

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Arvustused

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4.9

5-st

27

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

5
4
3
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Rosie10102

27/04/2026

Eesti

Väga rahul, mugav toode

Väga mugav kasutada ja igatepidi hea kogemus. Seadistamine võtab vaid hetke, juhend on selge ja arusaadav. Toode ise vàga stiilne, sobib igasse kôôki ja mahub lahtiselt ka pisikesse sahtlisse! Steriliseeritud pudelid on 5+, ei kahjusta ka plastikpudeleid nagu MAM. Vee lisamine mugav ja ohutu. Olen väga rahul!

Positiivsed omadused

Mugavus

Negatiivsed omadused

Pole

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/00 Premium

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/00 Premium

Lācītis26

21/04/2026

Latvija

Es iesaku arī citām māmiņām.

Man ļoti patīk šī 2in1 ierīce, jo piena pudeli uzsilda dažās minūtēs. Sterilizātora funkcija ir fantastiska un ātra. Kopumā ierīce ir ļoti praktiska un izmantoju katru dienu un tagad varu aizmirst par termo krūzi pie gūltas. Iesaku katrai māmiņai šo! Ēdiena uzsildīšana lielākajam bērnam ir kļuvusi vieglāka un ērtāka.

Positiivsed omadused

Es noteikti ieteiktu draugiem šo ierīci, jo tā tiešām atbieglo manu dzīvi ar diviem maziem bērniem. Ātra un vienkārša instrukcija + ātras darbības.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/00 Premium

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/00 Premium

mamusiowe_duety

07/01/2026

Polska

Kampaania osa

Praktyczny pomocnik !

Korzystam z podgrzewacza i sterylizatora do butelek Philips Avent 6w1 na co dzień i bardzo ułatwia mi opiekę nad dzieckiem. Szybko podgrzewa mleko i posiłki, a sterylizacja daje poczucie czystości i bezpieczeństwa. Podoba mi się, że w jednym urządzeniu mam kilka funkcji i nie muszę kupować osobnych sprzętów. Jest prosty w obsłudze, nie zajmuje dużo miejsca i naprawdę oszczędza czas. Bardzo praktyczny pomocnik dla każdej mamy.

See arvustus tehti tootele Podgrzewacz i sterylizator ​6w1 SCF359/00 Premium

See arvustus tehti tootele Podgrzewacz i sterylizator ​6w1 SCF359/00 Premium

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

  1. 150 ml ruumitemperatuuril piima Aventi 266 ml mahutavas Naturali pudelis.