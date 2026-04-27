Väga mugav kasutada ja igatepidi hea kogemus. Seadistamine võtab vaid hetke, juhend on selge ja arusaadav. Toode ise vàga stiilne, sobib igasse kôôki ja mahub lahtiselt ka pisikesse sahtlisse! Steriliseeritud pudelid on 5+, ei kahjusta ka plastikpudeleid nagu MAM. Vee lisamine mugav ja ohutu. Olen väga rahul!