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Philips Avent Premium 2-ühes lutipudeli soojendaja ja sterilisaator

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Philips Avent Premium2-ühes lutipudeli soojendaja ja sterilisaator

SCF359/00

Philips Avent Premium 2-ühes lutipudeli soojendaja ja sterilisaator

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Kasutusjuhend SCF359

Manual interactivo en línea

Lühijuhend

  • PDF fail, 2.3 MB
  • 25 July 2025

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