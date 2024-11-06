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  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata

Tootmine lõpetatud

Philips Avent Ultra airLutt

SCF376/21

4.9
| (354) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Laseb teie lapse nahal hingata
Rahustage õhu mugavuse abil. Philips Avent ultra air on eriti suurte avadega, et hoida nahka kuivana. Sellel on pimedas helendav nupp, et te saaksite seda näha, kui tuled on kustutatud. Saadaval erinevates värvides ja kujundustes.
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Lihtne pimedas üles leida

Laseb teie lapse nahal hingata

  • Pimedas helendava nupuga

  • Ortodontiline ja BPA-vaba

  • Kahene komplekt

  • 6–18 kuud

Laseb beebi nahal hingata

Laseb beebi nahal hingata

Ülisuured õhuavad õhutavad beebi nahka, hoides seda kuivemana ja mõjudes rahustavalt.

Kauakestev pimedas helendamine

Kauakestev pimedas helendamine

Kasutage Ultra Air luti pimedas helendavat nuppu, et leida beebi lutt kiiresti ilma, et peaksite tulesid põlema panema.

Lutt on valmistatud 100% toidutööstuse kvaliteediklassiga silikoonist

Lutt on valmistatud 100% toidutööstuse kvaliteediklassiga silikoonist

Ultra soft ja Ultra air lutid valmistame teadlikult silikoonmaterjalist, kuna tegu on ohutu ja inertse materjaliga, mida kasutatakse laialdaselt meditsiinivaldkonnas ning mis ei sisalda ohtlikke kemikaale, endokriinseid toimeaineid (nt BPA) ega allergeene.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

354

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

06/11/2024

Eesti

Eesti

Lapse absoluutne lemmiklutt

Mulle väga meeldib, et antud lutt on pimedas helendav. See on muutnud pimedatel õhtutel, öödel lapse rahustamiseks luti leidmise tunduvalt kergemaks. Lisaks on see pehme, armsa disainiga ning suuosa silikooni osa nibu imiteeriv. Viimane aspekt meeldib just seetõttu, et ei oma mõju lapse hambumusele. Kindlasti soovitaksin teistelegi.

Positiivsed omadused

Pimedas helendav, pehme, nibu imiteeriva silikoonosa kujuga.

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See arvustus tehti tootele ultra air SCF377/01 Lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra air SCF377/01 Lutt

22/05/2022

Latvija

Latvija

Ideāls knupītis

Ļoti laba forma, kas neatstāj nospiedumus uz vaidziņiem. Tumsā spīd, kas ir ideāli naktī gultiņā atrast knupi. Ērti, ka knupīšu iepakojums vienlaikus kalpo arī par dezinficēšanas trauciņu - ielej ūdeni, ieliec mikroviļņu krāsnī uz 3 min un knupis ir dezinficēts.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra air SCF376/22 Knupītis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra air SCF376/22 Knupītis

03/01/2022

Latvija

Latvija

Lieliski knupīši

Mazulim šobrīd ir viens mēnesis. Gandrīz no pirmajām dzimšanas dienām piedāvaju viņam knupi, jo naktīs bija ļoti nemierīgs. Sākumā lietoju citas firmas knupi, taču tam forma ir pārāk izliekta, līdz ar to plastmasas daļa nospiež mutīti. Philips Avent knupim forma ir taisnāka, nekur nespiež, arī caurumi gaisa cirkulācijai ir gana lieli. Mazulis knupi uzreiz pieņēma. Pie šī arī paliksim un īstā knupja meklējumi ir beigušies. Kā arī vizuāli tie ir ļoti glīti. Zīžamā daļa ir ļoti mīksta, kas ir ļoti svarīgi, jo mazulis vēl ir pavisam mazs.

Positiivsed omadused

Skaists dizains, mīksts silikons

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra air SCF376/12 Knupītis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra air SCF376/12 Knupītis

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. 2016.–2017. aasta USA tarbijatestid näitavad, et keskmiselt 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi tekstuuriga lutiosa, mida kasutatakse meie tootesarjade Ultra air ja Ultra soft luttides.

  2. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.