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Uus
Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
Teie beebi ja teie aeg on väärtuslikud. Philips Avent Natural Care käed-vabad kantav rinnapump on loodud imiteerima teie beebi loomulikku söömisrütmi ning sellel on professionaalsel tasemel jõudlus koos diskreetse ja lekkekindla disainiga.
Professionaalsel tasemel jõudlusega rinnapump imiteerib beebi joomisrütmi
Kogumistopsi sisemus on valgustatud
Lihtne puhastada ja kokku panna tänu vähestele osadele
Sobib 99% emadele
Unikaalne SkinSense’i rinnakaitse
Meie esimene kantav rinnapump professionaalsel tasemel jõudlusega on kerge, mis sobib mugavalt Teie rinnahoidjasse. Kuhu iganes Te lähete, tuleb ka see seade teiega kaasa. Diivanil, töölaua taga või ümbruskonnas jalutades. See on teie aeg ja teie otsus.
Erinevalt teistest kantavatest rinnapumpadest ei pea te valima vabaduse ja tõhususe vahel. Meie toote mootoril on professionaalsel tasemel jõudlus, mis sarnaneb pigem traditsioonilisele rinnapumbale, aga lisaboonusena on see kantav. Laetavad akud võimaldavad teil pumbata mugavalt ja diskreetselt kõikjal, kus olete.
Meie esimene kantav rinnapump imiteerib beebi loomulikku söömisrütmi, mistõttu on rinnapump kuni kaks korda kiirem kui enamik teisi kantavaid rinnapumpasid**. Lõppude lõpuks teavad beebid kõige paremini, kuidas süüa! Seetõttu disainisime selle nii, et saaksite piima kõige paremal viisil kätte, säästes teie väärtuslikku aega.
5.0
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Maminaat
08/08/2026
Česká republika
Kampaania osa
Výrobek je velmi praktický
Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.
See arvustus tehti tootele Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
See arvustus tehti tootele Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Atnicka 2
08/08/2026
Česká republika
Kampaania osa
Skvěle!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
See arvustus tehti tootele Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
See arvustus tehti tootele Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ohniska23
08/08/2026
Česká republika
Kampaania osa
Jsem nadšená!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast
Tõhusus põhineb toote tehnilisel toimivusel.
Viitab rinnapumba pumpamisrütmi sagedusele.