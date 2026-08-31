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Philips Avent käed-vabad elektriline rinnapump Natural Care käed-vabad rinnapump
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SCF495/11
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Kasutusjuhend
EL-i vastavusdeklaratsioon - English (US)
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Other Questions (1)
Millal peaksin rinnapumba ostma?
Kui kaua ma peaksin pumpama? Millal ma peaksin lõpetama?
Minu Philips Aventi elektrilisel rinnapumbal on nõrk imemisvõime või see puudub üldse
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