TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Philips Aventi hoiusüsteem lihtsaks hoiundamiseks
  • Philips Aventi hoiusüsteem lihtsaks hoiundamiseks
  • Philips Aventi hoiusüsteem lihtsaks hoiundamiseks
  • Philips Aventi hoiusüsteem lihtsaks hoiundamiseks
  • Philips Aventi hoiusüsteem lihtsaks hoiundamiseks
  • Philips Aventi hoiusüsteem lihtsaks hoiundamiseks

Tootmine lõpetatud

Philips Avent VIAAventi rinnapiimanõud

SCF612/10

5
| (17) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Philips Aventi hoiusüsteem lihtsaks hoiundamiseks
Philips Aventi mitmekesine ja ruumisäästlik hoiusüsteem on mõeldud kasvama koos teie beebiga. Kasutage sama tassi rinnapiima ja beebitoidu hoiundamiseks. See süsteem mahutab kõik Philips Aventi rinnapumbad ja lutid.
Kuva kõik eelised
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

emad soovitavad1

Ühilduvad tooted
Lutipudeli sterilisaator

Lutipudeli sterilisaator

SCF291/00

Tass piima säilitamiseks

Philips Aventi hoiusüsteem lihtsaks hoiundamiseks

  • Hoiustamine

Hõlbus korraldada

Hõlbus korraldada

Tasside hõlbus sildistamine aitab teil hoida silma peal kuupäevadel ja sisul

Sobib kõigile Philips Aventi rinnapumpadele ja luttidele

Rinnapiima hoiunõud sobivad kõigile Philips Aventi rinnapumpadele ja luttidele.

Kasutamiseks külmikus/külmutis

Philips Aventi tasse võib hoida külmikus või külmutis ja pesta nõudepesumasinas

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

17

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

29/12/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

doskonałe

mleko czy obiadek zapakowane, łatwe przechowywanie, można podgrzać w podgrzewaczu AVENT w kilka chwil i dzieciaczek już zajada, polecam też do zamrażania posiłków, trwałe więc przyda się i na długie lata

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

18/06/2015

Polska

Polska

Niezbędnik dla każdej mamy

Jest to jeden z moich ulubionych produktów marki Avent. Idealnie sprawdza się zarówno w domu jak i w podróży. Służy mi szczególnie do przechowywania obiadków, które mogę szybko podgrzać w podgrzewaczu, gdyż kształt pojemnika jest idealnie przystosowany do niego. Przechowuję w nim nie tylko obiadek, lecz również owoce lub ugotowane warzywa i mleko. Jest wykonany z dobrej jakości materiału, łatwy w utrzymaniu czystości i niezwykle lekki.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

11/01/2015

Polska

Polska

polecam

Używam tych pojemniczków od pewnego czasu. Są super! polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast 