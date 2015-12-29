30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Hoiustamine
Tasside hõlbus sildistamine aitab teil hoida silma peal kuupäevadel ja sisul
Rinnapiima hoiunõud sobivad kõigile Philips Aventi rinnapumpadele ja luttidele.
Philips Aventi tasse võib hoida külmikus või külmutis ja pesta nõudepesumasinas
5.0
5-st
17
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Zoe41
29/12/2015
Polska
Kinnitatud ostja
doskonałe
mleko czy obiadek zapakowane, łatwe przechowywanie, można podgrzać w podgrzewaczu AVENT w kilka chwil i dzieciaczek już zajada, polecam też do zamrażania posiłków, trwałe więc przyda się i na długie lata
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
klio
18/06/2015
Polska
Niezbędnik dla każdej mamy
Jest to jeden z moich ulubionych produktów marki Avent. Idealnie sprawdza się zarówno w domu jak i w podróży. Służy mi szczególnie do przechowywania obiadków, które mogę szybko podgrzać w podgrzewaczu, gdyż kształt pojemnika jest idealnie przystosowany do niego. Przechowuję w nim nie tylko obiadek, lecz również owoce lub ugotowane warzywa i mleko. Jest wykonany z dobrej jakości materiału, łatwy w utrzymaniu czystości i niezwykle lekki.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
krysia123
11/01/2015
Polska
polecam
Używam tych pojemniczków od pewnego czasu. Są super! polecam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast