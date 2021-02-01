SCF291/00
Steriliseerige minutitega
Steriliseerige kuni kuut pudelit ja nende tarvikuid kõigest 10 minutiga. Kompaktne, kuid mahukas lutipudeli sterilisaator on kiire ja tõhus, hävitab 99,9%* pisikutest.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Steriliseerimine on Philips Aventi abil õrn, tõhus ja kemikaalivaba. Iga sterilisaator kasutab puhta auru jõudu – ei rohkem ega vähem – 99,9% kahjulike mikroobide tapmiseks*.
Kiire ja turvaline steriliseerimine kõigest 10-minutilise tsükliga, mille järel lülitub sterilisaator automaatselt välja.
Meie uus tilgaalus kaitseb kuumutusplaati piimatilkade eest, vähendades ebameeldiva lõhna tekkimise võimalust.
Täiustatud sterilisaator on kohandatav, vähendades väiksemate esemete jaoks (nt lutid) suurust ja minimeerides teie tööpinna ruumi, kui seda ei kasutata.
Sterilisaator põhjalik keemiavaba puhastus hoiab selle sisu steriilsena kuni 24 tundi. Kuidas? Hoidke lihtsalt kaant peal.
Meie sterilisaator on õhuke ja mahutab siiski kuni kuus Philips Aventi lutipudelit. See sobib ka kõikidele muudele vajalike asjadele, alates nibukaitsetest ja luttidest kuni käsirinnapumbani.
Sterilisaatorit on kiire ja lihtne puhastada seest ja väljast, ülevalt ja alt – see kehtib ka kuumutusplaadi kohta. Nii et saate rohkem aega oma pisikesega koos olemiseks.
