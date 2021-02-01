Otsisõnad

  • Steriliseerige minutitega Steriliseerige minutitega Steriliseerige minutitega

    Philips Avent Lutipudeli sterilisaator

    SCF291/00

    Overall rating / 5
    • Arvustust Arvustust

    Steriliseerige minutitega

    Steriliseerige kuni kuut pudelit ja nende tarvikuid kõigest 10 minutiga. Kompaktne, kuid mahukas lutipudeli sterilisaator on kiire ja tõhus, hävitab 99,9%* pisikutest.

    Vaadake kõiki eeliseid

    Philips Avent Lutipudeli sterilisaator

    Sarnased tooted

    Vaadake kõiki Lutipudelite steriliseerijad

    Steriliseerige minutitega

    Steriliseerige kõigest 10 minutiga

    • Lutipudeli sterilisaator
    • Kiire ja tõhus
    Jätke kahjulike bakteritega hüvasti

    Jätke kahjulike bakteritega hüvasti

    Steriliseerimine on Philips Aventi abil õrn, tõhus ja kemikaalivaba. Iga sterilisaator kasutab puhta auru jõudu – ei rohkem ega vähem – 99,9% kahjulike mikroobide tapmiseks*.

    Steriliseeriga kõigest 10 minutiga

    Steriliseeriga kõigest 10 minutiga

    Kiire ja turvaline steriliseerimine kõigest 10-minutilise tsükliga, mille järel lülitub sterilisaator automaatselt välja.

    Tilgaalus kaitseb kuumutusplaati

    Tilgaalus kaitseb kuumutusplaati

    Meie uus tilgaalus kaitseb kuumutusplaati piimatilkade eest, vähendades ebameeldiva lõhna tekkimise võimalust.

    Sterilisaator on loodud mugavalt ruumisäästlikuks.

    Sterilisaator on loodud mugavalt ruumisäästlikuks.

    Täiustatud sterilisaator on kohandatav, vähendades väiksemate esemete jaoks (nt lutid) suurust ja minimeerides teie tööpinna ruumi, kui seda ei kasutata.

    Steriilne 24 tundi*

    Steriilne 24 tundi*

    Sterilisaator põhjalik keemiavaba puhastus hoiab selle sisu steriilsena kuni 24 tundi. Kuidas? Hoidke lihtsalt kaant peal.

    Seest mahukas, väljast kompaktne

    Seest mahukas, väljast kompaktne

    Meie sterilisaator on õhuke ja mahutab siiski kuni kuus Philips Aventi lutipudelit. See sobib ka kõikidele muudele vajalike asjadele, alates nibukaitsetest ja luttidest kuni käsirinnapumbani.

    Sterilisaatorit on kiire ja lihtne puhastada

    Sterilisaatorit on kiire ja lihtne puhastada

    Sterilisaatorit on kiire ja lihtne puhastada seest ja väljast, ülevalt ja alt – see kehtib ka kuumutusplaadi kohta. Nii et saate rohkem aega oma pisikesega koos olemiseks.

    Tehnilisi andmeid

    • Tehnilised andmed

      Pinge
      220–240 V~ 50–60 Hz, 220 V~ 60 Hz (Korea), 120–127 V~ 60 Hz (NAM), 110 V~ 60 Hz (Taiwan)
      Võimsustarve
      650  W
      Võimsustarve (väljalülitatud režiimis)
      <0,3 W (automaatne ooterežiimi lülitumise aeg: <1 min)

    • Kaal ja mõõtmed

      Mõõtmed
      304 × 183 × 359  mm
      Kaal
      1,78  kg

    • Päritoluriik

      Valmistatud
      Hiina

    • Mis on kaasas

      Tangid
      1  tk
      Elektriline aursterilisaator
      1 tk

    • Pakendi andmed

      Paberipõhine pakend**
      Jah

    Badge-D2C

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.

    Soovitatud tooted

    Hiljuti vaadatud tooted

    Arvustused

    Kirjuta esimesena oma arvustus

    • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testitulemused on pärit sõltumatust laborist.
    • *Üleminekuperioodil võib tarnete käigus saabuda kas vana või uus paberpakend
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kõik õigused reserveeritud.

    Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.