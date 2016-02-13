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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
1 pudel
9 untsi / 260 ml
Aeglase vooga lutt
1k+
Uuenduslik topeltklappide kujundus vähendab koolikuid ja ebamugavust, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.
Uus Philips Aventi lutipudel Natural ühildub Philips Aventi tootevalikuga, v.a klassikalised lutipudelid ja tassi käepidemed. Soovitame kasutada lutipudelit Natural üksnes koos loomuliku toitmise luttidega.
Philips Aventi lutipudel Natural on saadaval neljas suuruses: 60 ml, 125 ml, 260 ml ja 330 ml. Kõik pudelid on saadaval nii üksikult kui ka mitmeosalise komplektina.
4.3
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
monbur
13/02/2016
Polska
Niezwykla butelka
Butelka Avent Natural 260ml to butelka łatwa do rozłożenia i ponownego złożenia. Posiada specjalny kapturek- nakladke przez co smoczek nie ulega niepotrzebnym zabrudzeniom jak np w podrozy. Smoczek pasuje synkowi jest miekki i z pewnoscia dziecko nie zasysa powietrza podczas picia.Butelka jest bardzo leciutka i idealnie pasuje do dłoni synka a takze odporna na uderzenia i rzucanianie nia o podloge przez dziecko :) Butelka i firma godna polecenia
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See arvustus tehti tootele SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
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See arvustus tehti tootele SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
ania291986
04/10/2015
Polska
Kinnitatud ostja
rewelacja
Po kilku próbach w poszukiwaniu odpowiedniej butelki trafiłam na Philips Avent. Jest ona doskonała, szybko się odkreaca. Nic nie ulewa się ani nie kapie. Jedyna rzecz która trzeba wymieniać to smoczek Zuzia lubi gryźć. Ma 3 lata i jeszcze korzysta z tych butelek. polecam wszystkim i jest ponad wszystkie.
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See arvustus tehti tootele SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
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See arvustus tehti tootele SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Dorin
24/07/2015
România
Se poate si mai bine
Bidonul este din plastic - asta am stiut inainte de cumarare, dar nu m-am gandit ca gradatiile de pe sticla sunt din 20 in 20 de ml. De exemplu imi lipseste gradatia de 30, 90, 150 ml. O lingurita de lapte praf se amesteca cu 30 ml apa.
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See arvustus tehti tootele SCF627/17 Biberon Natural
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See arvustus tehti tootele SCF627/17 Biberon Natural
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011