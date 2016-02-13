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  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks

Tootmine lõpetatud

Philips AventLutipudel Natural

SCF627/17

4.3
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Loomulik viis pudeliga toitmiseks
Meie uus pudel muudab pudeliga toitmise beebi ja teie enda jaoks loomulikumaks. Lutil on uudne kroonlehe kuju, mis võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
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Aventi kroonlehe kujuga lutt

Loomulik viis pudeliga toitmiseks

  • 1 pudel

  • 9 untsi / 260 ml

  • Aeglase vooga lutt

  • 1k+

Täiustatud koolikutevastane süsteem koos uuendusliku topeltklapiga

Täiustatud koolikutevastane süsteem koos uuendusliku topeltklapiga

Uuenduslik topeltklappide kujundus vähendab koolikuid ja ebamugavust, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.

Ühildub Philips Avent Naturali tootevalikuga

Ühildub Philips Avent Naturali tootevalikuga

Uus Philips Aventi lutipudel Natural ühildub Philips Aventi tootevalikuga, v.a klassikalised lutipudelid ja tassi käepidemed. Soovitame kasutada lutipudelit Natural üksnes koos loomuliku toitmise luttidega.

Saadaval erinevates suurustes

Philips Aventi lutipudel Natural on saadaval neljas suuruses: 60 ml, 125 ml, 260 ml ja 330 ml. Kõik pudelid on saadaval nii üksikult kui ka mitmeosalise komplektina.

Tehnilised andmed

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4.3

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
2
1

13/02/2016

Polska

Polska

Niezwykla butelka

Butelka Avent Natural 260ml to butelka łatwa do rozłożenia i ponownego złożenia. Posiada specjalny kapturek- nakladke przez co smoczek nie ulega niepotrzebnym zabrudzeniom jak np w podrozy. Smoczek pasuje synkowi jest miekki i z pewnoscia dziecko nie zasysa powietrza podczas picia.Butelka jest bardzo leciutka i idealnie pasuje do dłoni synka a takze odporna na uderzenia i rzucanianie nia o podloge przez dziecko :) Butelka i firma godna polecenia

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See arvustus tehti tootele SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

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See arvustus tehti tootele SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

04/10/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

rewelacja

Po kilku próbach w poszukiwaniu odpowiedniej butelki trafiłam na Philips Avent. Jest ona doskonała, szybko się odkreaca. Nic nie ulewa się ani nie kapie. Jedyna rzecz która trzeba wymieniać to smoczek Zuzia lubi gryźć. Ma 3 lata i jeszcze korzysta z tych butelek. polecam wszystkim i jest ponad wszystkie.

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See arvustus tehti tootele SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

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See arvustus tehti tootele SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

24/07/2015

România

România

Se poate si mai bine

Bidonul este din plastic - asta am stiut inainte de cumarare, dar nu m-am gandit ca gradatiile de pe sticla sunt din 20 in 20 de ml. De exemplu imi lipseste gradatia de 30, 90, 150 ml. O lingurita de lapte praf se amesteca cu 30 ml apa.

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See arvustus tehti tootele SCF627/17 Biberon Natural

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See arvustus tehti tootele SCF627/17 Biberon Natural

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