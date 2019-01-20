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  • Kõige loomulikum viis pudeliga toitmiseks
  • Kõige loomulikum viis pudeliga toitmiseks
  • Kõige loomulikum viis pudeliga toitmiseks
  • Kõige loomulikum viis pudeliga toitmiseks
  • Kõige loomulikum viis pudeliga toitmiseks
  • Kõige loomulikum viis pudeliga toitmiseks
  • Kõige loomulikum viis pudeliga toitmiseks
  • Kõige loomulikum viis pudeliga toitmiseks
  • Kõige loomulikum viis pudeliga toitmiseks
  • Kõige loomulikum viis pudeliga toitmiseks
  • Kõige loomulikum viis pudeliga toitmiseks
  • Kõige loomulikum viis pudeliga toitmiseks

Tootmine lõpetatud

Philips AventLutipudel Natural

SCF627/22

4.9
| (210) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet

Saadaval

Jõehobu
Jõehobu
Vaal
Vaal
Kõige loomulikum viis pudeliga toitmiseks
Meie uus pudel muudab pudeliga toitmise beebi ja teie enda jaoks loomulikumaks. Lutil on uudne kroonlehe kuju, mis võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Kuva kõik eelised

Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

Kõige loomulikum viis pudeliga toitmiseks

  • 1 pudel

  • 9 untsi / 260 ml

  • Aeglase vooga lutt

  • Loomulik rinnakuju

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Ainulaadsed lehed tagavad pehme ja paindliku luti, mis ei vaju kokku

Ainulaadsed lehed tagavad pehme ja paindliku luti, mis ei vaju kokku

Luti sisemuses olevad lehed suurendavad pehmust ja paindlikkust lutti kokku vajutamata. Teie beebi naudib mugavamat ja rahuldustpakkuvamat toitumist.

Täiustatud koolikutevastane süsteem koos uuendusliku topeltklapiga

Täiustatud koolikutevastane süsteem koos uuendusliku topeltklapiga

Uuenduslik topeltklappide kujundus vähendab koolikuid ja ebamugavust, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

210

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

20/01/2019

Latvija

Latvija

Ērta pudelīte, ar kuru iespējams apvienot barošanu ar krūti un no pudelītes

Pirmais pozitīvais, ko varētu minēt, ir pudelītes dizains – pudelīte ir viegli satverama, pateicoties tās dizainam, tās platais kakliņš ļauj viegli ieliet šķidrumu un arī iztīrīt pudelīti. Vēl viens liels pluss ir tas, ka pudelīti ir viegli salikt (uzskrūvēt knupīti) ar vienu roku, ja nepieciešams otrā rokā auklēt bērniņu. Ja pudelīte jau ir sagatavota, ar vienu roku ir arī ērti noņemt tās vāciņu. Knupītis, ko izmantojām pudelītei, bija Natural ar lēnu plūsmu, kas paredzēts zīdaiņiem no viena mēneša vecuma. Jau no paša sākuma nebija nekādu problēmu ar knupīša satveršanu. Knupītis ir elastīgs un maigs, un viegli kopjams. Knupīša unikālā ziedlapiņas forma ļauj viegli apvienot krūts barošanu ar no pudelītes. Šī pudelīt ir lielisks variants, kā pabarot bērniņus, kuri tiek baroti ar krūti, ja mammai nepieciešams kaut kur iziet vai vienkārši kādu nakti izgulēties.

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See arvustus tehti tootele SCF627/22 Natural zīdaiņu pudelīte

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF627/22 Natural zīdaiņu pudelīte

05/06/2017

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Pūdele

LABA kvalītāte. Ļoti ērti izmantot, ērti mazgāt!!!

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See arvustus tehti tootele SCF693/17 Natural zīdaiņu pudelīte

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF693/17 Natural zīdaiņu pudelīte

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Žaisminga išvaizda.

Patraukli ir žaisminga išvaizda. Naudojant sterilizatoriuje nesideformuoja. Tinka žindant.

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See arvustus tehti tootele SCF628/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF628/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

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