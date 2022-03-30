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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
2 tk
Vastsündinule sobiva vooga lutt
0k+
Meie koolikutevastane klapp on mõeldud ennetama õhu liikumist beebi kõhtu ning vähendama koolikuid ja ebamugavustunnet. Luti sees olev klapp paindub imiku toitmise ajal, et õhk saaks pudelisse liikuda, takistades seeläbi vaakumi tekkimist ja suunates õhu pudeli tagaossa tagasi. See hoiab õhu pudelis ja imiku kõhust eemal, vähendades koolikuid ja ebamugavustunnet.
Philips Aventi koolikutevastane pudel vähendab lapse rahutust. Imikutel, keda toideti Philips Aventi koolikutevastase pudeliga, esines öösiti 60% võrra vähem rahutust kui konkurentide koolikutevastase pudeliga toidetud imikute puhul. *
Luti kuju tagab luti hea kinnitamise ja sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda, et toitmine sujuks probleemideta ja mugavalt
4.3
5-st
24
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
Mama_N
30/03/2022
Polska
Smoczki przypominajace piers
Smoczki przypominaja piers wiec nie utrudniaja karmienia naprzemiennego. Dziecko chętnie pije a dzieki systemowi antykolkowemu nie miałyśmy ani razu problemu z brzuszkiem. Także polecam
Positiivsed omadused
Kształt, system antykolkowy
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF631/27 Smoczek antykolkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF631/27 Smoczek antykolkowy
Beata_Atari
30/03/2022
Polska
Wygodny w użyciu
Smoczki z tej serii są bardzo wygodne w użyciu i pozwalają dziecku swobodnie ssać. System antykolkowy sprawia, że butelki nie zapowietrzaja się.
Positiivsed omadused
Wygodne w użyciu
Negatiivsed omadused
Nie pasują do każdego rodzaju butelek np. Avent natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF631/27 Smoczek antykolkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF631/27 Smoczek antykolkowy
MamaOlka92
29/03/2022
Polska
Spełnia funkcje
Smoczki zdają egzamin. Używamy od początku karmienia, czyli już 2 miesiące.
Positiivsed omadused
Nie zatyka się, łatwo się czyści
Negatiivsed omadused
Może pęknąć gdy często go spażam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF631/27 Smoczek antykolkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF631/27 Smoczek antykolkowy
2-nädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem nuttu, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.
On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel.
Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011