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Tootmine lõpetatud
2 tk
Muudetava vooga lutt
3k+
Meie koolikutevastane klapp on mõeldud ennetama õhu liikumist beebi kõhtu ning vähendama koolikuid ja ebamugavustunnet. Luti sees olev klapp paindub imiku toitmise ajal, et õhk saaks pudelisse liikuda, takistades seeläbi vaakumi tekkimist ja suunates õhu pudeli tagaossa tagasi. See hoiab õhu pudelis ja imiku kõhust eemal, vähendades koolikuid ja ebamugavustunnet.
Philips Aventi koolikutevastane pudel vähendab lapse rahutust. Imikutel, keda toideti Philips Aventi koolikutevastase pudeliga, esines öösiti 60% võrra vähem rahutust kui konkurentide koolikutevastase pudeliga toidetud imikute puhul. *
Luti kuju tagab luti hea kinnitamise ja sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda, et toitmine sujuks probleemideta ja mugavalt
4.5
5-st
26
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
alaczacza
02/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Smoczek starcza na długo
Smoczek nadaje się zarówno do zwykłego mleczka jak i lekko zagęszczonego. Polecam.
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See arvustus tehti tootele SCF635/27 Smoczek antykolkowy
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See arvustus tehti tootele SCF635/27 Smoczek antykolkowy
olkasandra
11/12/2014
Polska
Najlepszy
rewelacyjny smoczek.Można go stosować do róznego rodzaju pokarmów.Mój synek od samego początku nie mógł być karmiony piersią,a jedyny smoczek jaki tolerował to był właśnie TEN smoczek,kształtem przypominający pierś.Polecam gorąco.
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See arvustus tehti tootele SCF635/27 Smoczek antykolkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF635/27 Smoczek antykolkowy
dabik
06/12/2014
Polska
Fajny Smoczuś
Praktyczny uniwersalny smoczek dla dzieci od ok.6m-cy.Jeden smok do wielu produktów o różnej gęstości,np: wody, soczków, kaszek dzięki podziałkom na smoczku I, II, III, na które przekręcamy w zależności od sytuacji. W naszym przypadku dziecko bez problemu zaakceptowało smoczek na przemian z karmieniem piersią. Smoczek jest kompatybilny z innymi akcesoriami Philips Avent, łatwy w utrzymaniu czystości, sterylizacji, trwały. Polecam innym rodzicom.
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See arvustus tehti tootele SCF635/27 Smoczek antykolkowy
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See arvustus tehti tootele SCF635/27 Smoczek antykolkowy
2-nädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem nuttu, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.
On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel.
Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011