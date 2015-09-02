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  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

Tootmine lõpetatud

Philips AventKoolikutevastane lutt

SCF635/27

4.5
| (26) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet
Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
Meie koolikutevastane lutt on loodud katkestusteta söötmiseks. Õhk suunatakse pudelisse ja beebi kõhust eemale. Sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda ning muudab söömise sujuvaks ja vähendab ebamugavustunnet.
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Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

  • 2 tk

  • Muudetava vooga lutt

  • 3k+

Koolikutevastane klapp, mis vähendab tõestatult koolikuid*

Koolikutevastane klapp, mis vähendab tõestatult koolikuid*

Meie koolikutevastane klapp on mõeldud ennetama õhu liikumist beebi kõhtu ning vähendama koolikuid ja ebamugavustunnet. Luti sees olev klapp paindub imiku toitmise ajal, et õhk saaks pudelisse liikuda, takistades seeläbi vaakumi tekkimist ja suunates õhu pudeli tagaossa tagasi. See hoiab õhu pudelis ja imiku kõhust eemal, vähendades koolikuid ja ebamugavustunnet.

60% võrra vähem nuttu öösiti*

60% võrra vähem nuttu öösiti*

Philips Aventi koolikutevastane pudel vähendab lapse rahutust. Imikutel, keda toideti Philips Aventi koolikutevastase pudeliga, esines öösiti 60% võrra vähem rahutust kui konkurentide koolikutevastase pudeliga toidetud imikute puhul. *

Sooniline tekstuur ennetab luti kokkuvajumist, et toitmine sujuks probleemideta

Sooniline tekstuur ennetab luti kokkuvajumist, et toitmine sujuks probleemideta

Luti kuju tagab luti hea kinnitamise ja sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda, et toitmine sujuks probleemideta ja mugavalt

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

26

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

1

02/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Smoczek starcza na długo

Smoczek nadaje się zarówno do zwykłego mleczka jak i lekko zagęszczonego. Polecam.

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See arvustus tehti tootele SCF635/27 Smoczek antykolkowy

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See arvustus tehti tootele SCF635/27 Smoczek antykolkowy

11/12/2014

Polska

Polska

Najlepszy

rewelacyjny smoczek.Można go stosować do róznego rodzaju pokarmów.Mój synek od samego początku nie mógł być karmiony piersią,a jedyny smoczek jaki tolerował to był właśnie TEN smoczek,kształtem przypominający pierś.Polecam gorąco.

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See arvustus tehti tootele SCF635/27 Smoczek antykolkowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF635/27 Smoczek antykolkowy

06/12/2014

Polska

Polska

Fajny Smoczuś

Praktyczny uniwersalny smoczek dla dzieci od ok.6m-cy.Jeden smok do wielu produktów o różnej gęstości,np: wody, soczków, kaszek dzięki podziałkom na smoczku I, II, III, na które przekręcamy w zależności od sytuacji. W naszym przypadku dziecko bez problemu zaakceptowało smoczek na przemian z karmieniem piersią. Smoczek jest kompatybilny z innymi akcesoriami Philips Avent, łatwy w utrzymaniu czystości, sterylizacji, trwały. Polecam innym rodzicom.

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See arvustus tehti tootele SCF635/27 Smoczek antykolkowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF635/27 Smoczek antykolkowy

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 2-nädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem nuttu, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.

  2. On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel.

  3. Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.

  4. 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011