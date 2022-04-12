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Tootmine lõpetatud
2 tk
Paksema toidu avaga
6k+
Meie koolikutevastane klapp on mõeldud ennetama õhu liikumist beebi kõhtu ning vähendama koolikuid ja ebamugavustunnet. Luti sees olev klapp paindub imiku toitmise ajal, et õhk saaks pudelisse liikuda, takistades seeläbi vaakumi tekkimist ja suunates õhu pudeli tagaossa tagasi. See hoiab õhu pudelis ja imiku kõhust eemal, vähendades koolikuid ja ebamugavustunnet.
Philips Aventi koolikutevastane pudel vähendab lapse rahutust. Imikutel, keda toideti Philips Aventi koolikutevastase pudeliga, esines öösiti 60% võrra vähem rahutust kui konkurentide koolikutevastase pudeliga toidetud imikute puhul. *
Luti kuju tagab luti hea kinnitamise ja sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda, et toitmine sujuks probleemideta ja mugavalt
4.9
5-st
36
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Hii_beautyy
12/04/2022
Polska
Świetny produkt solidnie wykonany
Świetne smoczki, pasujące do naszej ulubionej butelki antykolkowej, mają świetne oznaczenia wielkości dziurki. Polecam każdej mamie
Positiivsed omadused
Wygodny kształt, łatwy montaż, cena,
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF636/27 Smoczek antykolkowy
12/04/2022
Polska
Sprawdzony produkt, polecam serdecznie mamom
Świetna jakość produktu! Smoczek z mocnego tworzywa, solidnie wykonany, wytrzyma wiele myć, nie pęka. Idealny do gęstych pokarmów typu kaszka - dziecko nie męczy sie przy jedzeniu. Rewelacyjny produkt.
Positiivsed omadused
wytrzymały, solidny, higieniczny, jakościowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Mamusia_Julusia
12/04/2022
Polska
Super smoczki
Smoczki są naprawdę dobrze wykonane, moje dziecko nie miało żadnego problemu z korzystaniem z niego. Wykonanie jest naprawdę na wysokim poziomie i widać, że przy produkcji zostały użyte naprawdę porządne materiały. Polecam każdej mamie!
See arvustus tehti tootele SCF636/27 Smoczek antykolkowy
See arvustus tehti tootele SCF636/27 Smoczek antykolkowy
2-nädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem nuttu, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.
On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel.
Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011