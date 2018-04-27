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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
2 tk
Aeglane voog
1k+
Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Luti sisemuses olevad lehed suurendavad pehmust ja paindlikkust lutti kokku vajutamata. Teie beebi naudib mugavamat ja rahuldustpakkuvamat toitumist.
Uuenduslik topeltklappide kujundus vähendab koolikuid ja ebamugavust, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF652/27 Natural etetőcumi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF652/27 Natural etetőcumi
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011