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Tootmine lõpetatud
2 tk
Kiire vooga
6k+
Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Luti sisemuses olevad lehed suurendavad pehmust ja paindlikkust lutti kokku vajutamata. Teie beebi naudib mugavamat ja rahuldustpakkuvamat toitumist.
Uuenduslik topeltklappide kujundus vähendab koolikuid ja ebamugavust, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.
4.6
5-st
9
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
11/11/2021
Україна
Качественная, удобная
Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.
Positiivsed omadused
коликов стало меньше, прочная
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF656/27 Соска Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF656/27 Соска Natural
Есинов
21/06/2019
Україна
Лучшая в мире соска и бутылочка!
Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF656/27 Соска Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF656/27 Соска Natural
AlisaM
01/04/2019
Україна
Отличный продукт!
Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF654/27 Соска Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF654/27 Соска Natural
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011