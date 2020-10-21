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Philips Avent Lutt Natural
Tootmine lõpetatud
Tugi
SCF654/27
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Kas värvimuutusega Philips Aventi tooteosade kasutamine on ohutu?
Kas mu Philips Aventi lutipudeli toitmistooted ühilduvad vastastikku?
Kas minu Philips Aventi toode on BPA- ja BPS-vaba?
Miks on Aventi luti otsad ja lutid valmistatud lateksi asemel silikoonist?
Minu Philips Avent Natural või Natural Response lutt vajub kokku
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