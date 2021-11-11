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  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks

Tootmine lõpetatud

Philips AventLutt Natural

SCF656/27

4.6
| (9) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet
Loomulik viis pudeliga toitmiseks
Philips Aventi paksema toidu lutt sobib suurepäraselt paksema koostisega toidule, nagu putrudele või suppidele. Lutil on uudne kroonlehe kuju, mis võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist - tänu sellele on rinnaga ja pudelist toitmist hõlbus kombineerida.
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Loomulik viis pudeliga toitmiseks

  • 2 tk

  • Paksema toidu avaga

  • 6k+

BPA-vaba lutt

BPA-vaba lutt

Lutt on valmistatud silikoonist – ei sisalda BPA-d* (vastab ELi direktiivi 2011/8/EÜ nõuetele)

Täiustatud koolikutevastane süsteem koos uuendusliku topeltklapiga

Täiustatud koolikutevastane süsteem koos uuendusliku topeltklapiga

Uuenduslik topeltklappide kujundus vähendab koolikuid ja ebamugavust, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.

Ühildub Philips Avent Naturali lutipudeliga

Soovitame Natural lutte kasutada vaid koos Natural pudelitega.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

9

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

4
3
2

11/11/2021

Україна

Україна

Качественная, удобная

Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.

Positiivsed omadused

коликов стало меньше, прочная

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF656/27 Соска Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF656/27 Соска Natural

21/06/2019

Україна

Україна

Лучшая в мире соска и бутылочка!

Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF656/27 Соска Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF656/27 Соска Natural

01/04/2019

Україна

Україна

Отличный продукт!

Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF654/27 Соска Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF654/27 Соска Natural

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  1. 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011