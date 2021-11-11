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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
2 tk
Paksema toidu avaga
6k+
Lutt on valmistatud silikoonist – ei sisalda BPA-d* (vastab ELi direktiivi 2011/8/EÜ nõuetele)
Uuenduslik topeltklappide kujundus vähendab koolikuid ja ebamugavust, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.
Soovitame Natural lutte kasutada vaid koos Natural pudelitega.
4.6
5-st
9
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
11/11/2021
Україна
Качественная, удобная
Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.
Positiivsed omadused
коликов стало меньше, прочная
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF656/27 Соска Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF656/27 Соска Natural
Есинов
21/06/2019
Україна
Лучшая в мире соска и бутылочка!
Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF656/27 Соска Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF656/27 Соска Natural
AlisaM
01/04/2019
Україна
Отличный продукт!
Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF654/27 Соска Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF654/27 Соска Natural
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011