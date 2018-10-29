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Tootmine lõpetatud
SCF670/01
260 ml
12 kuud ja vanemad
See stiilne tass hoiab teie väikelapse joogi värskena, kui ringi liigute
Patenditud klapp juhib tilkumise vältimiseks vedelikuvoogu, isegi kui tassi hoitakse tagurpidi või on jäetud küljele.
Tila on hammustuskindel ja kiirema vooga ning tass mahutab aktiivsete laste jaoks rohkem
Arvustused
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
Pole vahetatav teiste Philips Aventi väikelastetassidega