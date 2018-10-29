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  • Hoiab jooke kauem värskena
  • Hoiab jooke kauem värskena

Tootmine lõpetatud

Philips AventSoojustatud tass

SCF670/01

Hoiab jooke kauem värskena
Philips Aventi soojustatud tass sobib ideaalselt kasutamiseks liikvel olles. Stiilne loomadega tass hoiab jooke veelgi kauem värskena. Tassil on mahaloksumist vältiv klapp ja närimisele vastupidav tila.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Mahaloksumist vältiv klapp ja närimisele vastupidav tila

Hoiab jooke kauem värskena

  • 260 ml

  • 12 kuud ja vanemad

Ideaalne kasutamiseks liikvel olles, hoiab jooke värskena

Ideaalne kasutamiseks liikvel olles, hoiab jooke värskena

See stiilne tass hoiab teie väikelapse joogi värskena, kui ringi liigute

Tilgavaba tila koos patenditud klapiga

Tilgavaba tila koos patenditud klapiga

Patenditud klapp juhib tilkumise vältimiseks vedelikuvoogu, isegi kui tassi hoitakse tagurpidi või on jäetud küljele.

Kiirem voog ja hammustuskindel tila

Kiirem voog ja hammustuskindel tila

Tila on hammustuskindel ja kiirema vooga ning tass mahutab aktiivsete laste jaoks rohkem

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

  1. Pole vahetatav teiste Philips Aventi väikelastetassidega