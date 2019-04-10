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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
1 pudel
120 ml
vastsündinule sobiva vooga lutiga
0k+
Klaaspudel Natural on kuumuse ja kuumusešokkide kindel. Seetõttu saab seda ohutult hoida külmkapis, seejärel soojendada ning samuti saab seda steriliseerida.
Esmaklassiline borosilikaatklaas, mis tagab ülima puhtuse osas kõrgeima kvaliteedi.
Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
4.8
5-st
20
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Kravtsivy
10/04/2019
Україна
Ідеальна пляшечка
Коли малюк був на змішаному годуванні, не було різниці між грудним вигодовуванням та штучним.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
FJane
03/04/2019
Україна
чудово допоміг у вигодовуванні сина
з цією пляшечкою не було складності щодо годування дитини груддю. Цілком задоволені вибором!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Sasha26
01/04/2019
Україна
Прекрасно сделана
Прекрасное стекло надписи не стираются сделано качественно
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011