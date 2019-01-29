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  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

Tootmine lõpetatud

Philips AventLutipudel Natural

SCF690/17

4.9
| (162) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
Meie uus pudel muudab pudeliga toitmise beebi ja teie enda jaoks loomulikumaks. Lutil on uudne kroonlehe kuju, mis võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
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Loomulikult haaratav kuju

Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

  • 1 pudel

  • 125ml

  • vastsündinule sobiva vooga lutiga

  • 0k+

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Ainulaadsed lehed tagavad pehme ja paindliku luti, mis ei vaju kokku

Ainulaadsed lehed tagavad pehme ja paindliku luti, mis ei vaju kokku

Luti sisemuses olevad lehed suurendavad pehmust ja paindlikkust lutti kokku vajutamata. Teie beebi naudib mugavamat ja rahuldustpakkuvamat toitumist.

Täiustatud koolikutevastane süsteem koos uuendusliku topeltklapiga

Täiustatud koolikutevastane süsteem koos uuendusliku topeltklapiga

Uuenduslik topeltklappide kujundus vähendab koolikuid ja ebamugavust, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.

Tehnilised andmed

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4.9

5-st

162

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

2
1

29/01/2019

Latvija

Latvija

Kārtējais Phillips Avent produkts, kas nepieviļ

Esmu jau pazīstama ar citiem Philips Avent produktiem - knupīšiem, krūšturu ieliktņiem un rokas pumpi un varu teikt tikai to labāko. Izmēģināju šo pudelīti un arī paliksim pie Natural līnijas. Bērnu baroju ar krūti, bet ir reizes, kad jāatstāj ar tēti vai vecvecākiem un tad tiek barota ar pudelīti. Parasti ar krūtsbarotiem bērniem jāuztraucas - vai nu neņems pudelīti vispār vai arī atteiksies no krūts, jo no pudeles nāk vieglāk. Ar Natural pudelīti nav problēmu, pudeles knupis ir maksimāli pietuvināts krūts formai, cik nu mākslīgi tas ir iespējams un bērns ēdot arī sarijas mazāk gaisa, ko palīdz īpašā pretkoliku sistēma. Pudelīte ir parocīga līdzņemšanai, ērti turēt rokā, viegli kopt un salikt (tas vispār raksturīgs visiem Avent produktiem). Knupis nelaiž garām šķidrumu un patīk, ka ir ērti lietojams kopā ar Avent piena pumpi - var atslaukt pa tiešo pudelītē. Arī izmērs ir tieši tāds, kādu patlaban lietojam pusotru mēnesi vecam bērnam. Turpināšu lietot pati arī vēlāk, kad vajadzēs lielāku tilpumu un iesaku citiem.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF690/17 Natural zīdaiņu pudelīte

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF690/17 Natural zīdaiņu pudelīte

13/10/2015

Latvija

Latvija

Šī pudelīte ir radīta bērniem!

Pozitīvais pārsteigums- Natural pudelīte sader ar manu Philips AVENT manuālo piena pumpīti- forši, nolēmu lieki nesmērēt traukus, savienoju pumpīti ar pudelīti un ķēros pie darba. Uzslavēšu- pumpītis savu darbu dara labi, 10 minūtes un pudelīte jau pilna. Tad nu ar nelielu uztraukumu, pirmo reizi piedāvāju dēlēnam pudelīti. Viņš sākumā uz mani paskatijās ar savām skaistajām zilajām actiņām un tad paņēma pudeli un izēda kā īsts profesionālis. Natural pudelītes uzgalis ir tiešām ērts, atgādina krūtsgalu. Ļoti baidijos, ka mazais atteiksies no krūts, jo no pudeles ēst vieglāk, bet tā nenotika arī pēc 2. izmēģinājuma reizes. Pozitīvais pudelītē: 1. Krūtsgalam līdzīgais pudelītes uzgalis. 2. Sader ar pumpīti 3. Nav problēmu ar gaisa sarīšanos, jo ir speciāla sistēma, lai gaiss nonāk pudelē (tur neveidojas vakuums, tātad bērns nesavelk iekšā sev gaisu- ja pareizi saprotu to, kapēc parasti bērni gaisu saēdas..) 4. OZ un ML uz pudelītes ir norādīti katrs savā pusē- nekas nevar sajukt ar tām svītriņām- to es pudelītē pamanu pirmo reizi. Salīdzinājumā ar citām pudelītēm (ko lietoju barojot vecāko meitu): Bieži pudelītēm piens tek ārā barojot (tā man gadijās ar vairāku firmu pudelēm), bet tieši šī pudelīte mani pārsteidza- viss lieliski noslēdzas, nav vajadzīgi papildrīki, lai piens ārā netecētu. Natural pudelītei ir patīkams dizains, nav parastas formas pudele- ir viegli paņemama rokās, ērti turēt, jo ir iedobumi pirkstiem.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF690/17 Natural zīdaiņu pudelīte

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF690/17 Natural zīdaiņu pudelīte

21/04/2020

Polska

Polska

SMOCZEK IDEALNY DLA DZIECKA

PRODUKT JEST GODNY POLECENIA. NATURALNY SMOCZEK DZIĘKI NIEMU DZIECKO NIE ŁYKA POWIETRZA

Positiivsed omadused

NATURALNY SMOCZEK

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF690/17 Butelka dla niemowląt Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF690/17 Butelka dla niemowląt Natural

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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