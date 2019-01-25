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  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
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  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
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  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

Tootmine lõpetatud

Philips AventLutipudel Natural

SCF696/17

5
| (133) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
Meie uus pudel muudab pudeliga toitmise beebi ja teie enda jaoks loomulikumaks. Lutil on uudne kroonlehe kuju, mis võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
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Loomulikult haaratav kuju

Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

  • 1 pudel

  • 330 ml

  • Keskmise vooga lutt

  • 3k+

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Ainulaadsed lehed tagavad pehme ja paindliku luti, mis ei vaju kokku

Ainulaadsed lehed tagavad pehme ja paindliku luti, mis ei vaju kokku

Luti sisemuses olevad lehed suurendavad pehmust ja paindlikkust lutti kokku vajutamata. Teie beebi naudib mugavamat ja rahuldustpakkuvamat toitumist.

Täiustatud koolikutevastane süsteem koos uuendusliku topeltklapiga

Täiustatud koolikutevastane süsteem koos uuendusliku topeltklapiga

Uuenduslik topeltklappide kujundus vähendab koolikuid ja ebamugavust, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.

Tehnilised andmed

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5.0

5-st

133

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

25/01/2019

Latvija

Latvija

Fantastisks palīgs

au biju padevusies līdz ieraudzīju produktu testu philips avent pudelītēm(jāpiemin, ka meklējot to mūsu pudelīti biju izveidojuši mājās veselu noliktavu ar pudelēm,bet to starpā nebija šīs firmas,jo caurumiņš priekš biezās pārtikas par mazu) . Ar vieglu sirdi izlidināju visus kolekciju,liekot lielas cerības ka beidzot pariesim uz parasto pārtiku,kas ir normāla biezuma. Un neticiet, jau no pirmās dienas, kad saņemam testa pudelīti Augusts ēd kā lielais❤ protams, papriecāties par ātru arī negribējās. Bet šoreiz viss nopelns Philips Avent, jo mazais draugs pats var turēt pudelīti (tai ir ieliekumi uz iekšu kas ideāli sader ar tādām mazām rociņām), mīksts knupītis(tas mums arī kā 8 zobu īpašniekiem ir ļoti spēlējošā faktors). Pašreiz lietojam 3+knupīti (lai pieradinātu pie strūklas ātrumā un maisijuma šķidruma,lai bērns neaizrijas). Vēl pufīgais dizains,kas man pašai ļoti simpatizē. Pudelīte nav smaga,skaista un visā visumā esmu patīkami pārsteigta❤ Liels paldies par lielisko iespēju. Lelde&Augusts

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF696/17 Natural zīdaiņu pudelīte

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF696/17 Natural zīdaiņu pudelīte

14/01/2019

Latvija

Latvija

Erganomiska forms

Olivers notestēja jauno Philips AVENT Natural pudelīt. Pirms tam lietojām Philips AVENT Classi. Liekas, ka Olim Natural patīk labāk, jo pati pudelīte ir nedaudz šaurāka (erganomiskākas formas), līdz ar to ir vieglāk noturēt rociņās (var ar vienu rociņu noturēt). Izmantojam vidējas plūsmas knupīti, kurš ir mīksts un elastīgs. Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti, kā arī, man liekas, ka viena no vislabākajām īpašībām, ir knupīša inovatīvais divkāršais vārsts, kas samazina kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā, līdz ar to mazulis ir mierīgs un apmierināts. Philips AVENT Natural pudelīte ir izgatavota no materiāla, kas nesatur BPA* (polipropilēns), kā arī pudelīti ir viegli izmazgāt, jo ir ar lielu kakliņu. Domāju, ka šī tagad būs Olivera top pudelīt.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF696/17 Natural zīdaiņu pudelīte

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF696/17 Natural zīdaiņu pudelīte

21/06/2016

Lietuva

Lietuva

Pats Natūraliausias buteliukas

Neįmanoma įsivaizduoti, kad toks paprastas daiktas, kaip buteliukas, gali būti toks patogus. Kol neišbadžiau šios serijos buteliukus, nesuprasdavau skirtumų tarp jų, nors jų tikrai yra daug. Puikus dizainas, ergonomiškas, labai paprasta naudoti, plauti, prižiūrėti, dera su Philips Avent pientraukiais! Mažylei labai patinka, iki šiol naudojam atsigerti pienuko prieš saldų miegą. Rekomenduoju

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF696/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF696/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

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