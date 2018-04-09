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  • Ideaalne vastsündinuile
  • Ideaalne vastsündinuile

Tootmine lõpetatud

Philips AventLutipudel

SCF699/17

5
| (23) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Ideaalne vastsündinuile
Meie Naturali 60 ml pudel tagab vastsündinuile ideaalse toidukoguse. First Flow' lutt tagab aeglasema ja kontrollituma voolukiiruse. Pehme, tekstuuriga ja laia kujuga lutt meenutab veelgi rohkem rinda.
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Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

Ideaalne vastsündinuile

  • 1 lutipudel Natural

  • 60 ml

  • First Flow' lutt

  • Loomuliku kujuga lutt

Aeglasema vooga lutt

Aeglasema vooga lutt

Väiksem ava tagab aeglasemalt joovatele beebidele kontrollituma voolutugevuse. Natural Firsti lutt on ideaalse vooluga, et alustada beebi toitmist pudelist.

Väiksem 60 ml pudel, mis on mõeldud vastsündinu toitmiseks

Väiksem 60 ml pudel, mis on mõeldud vastsündinu toitmiseks

Väiksem pudel mahutab beebi väikse kõhu jaoks sobiva koguse.

Pehme, tekstuuriga lutt

Pehme, tekstuuriga lutt

Pehmem tekstuuriga lutt meenutab rohkem rinda.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

23

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

09/04/2018

Polska

Polska

Mała, wielka butelka!

Butelki Avent Natural towarzyszą nam przewlekle prawie od samego początku - najpierw jako wspomaganie przy karmieniu piersią, potem (gdy okazało się, że synek ma alergię pokarmową i musi pić mleko modyfikowane) jako główny sposób podawania posiłku. Synek od razu przekonał się do kształtu smoczków (mają przypominać kształtem piersi i coś w tym jest) i nie miał żadnych problemów ze ssaniem, a my - dzięki funkcji antykolkowej - z bólami brzuszka, powodowanymi zasysaniem powietrza. Smoczki Avent Natural mają spory wybór rodzajów wypływu (za równo ze względu na ilość dziurek, jak i ich wielkość), dzięki czemu na każdym etapie historii z butelką, mogliśmy je dostosować do potrzeb i możliwości synka. Nie do końca wprawdzie przekonuje nas smoczek z regulowanym wpływem, ale reszta jest świetna.

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See arvustus tehti tootele SCF699/17 Butelka dla niemowląt

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03/07/2017

Polska

Polska

W 100% spełnia wymagania najmłodszych.

Mój synek od początku był karmiony tą butelką, nie ma zadnych dolegliwości a posiłki to sama radość dla niego i dla mnie. Polecamy !

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14/10/2016

Polska

Polska

Super

Ta butelka zakonczyla nasz problem krztuszenia sie pokarmem. Ma maciupenka dziurke dzieki czemu moje dziecko przestalo sie krztusic.

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.