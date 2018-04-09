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Tootmine lõpetatud
1 lutipudel Natural
60 ml
First Flow' lutt
Loomuliku kujuga lutt
Väiksem ava tagab aeglasemalt joovatele beebidele kontrollituma voolutugevuse. Natural Firsti lutt on ideaalse vooluga, et alustada beebi toitmist pudelist.
Väiksem pudel mahutab beebi väikse kõhu jaoks sobiva koguse.
Pehmem tekstuuriga lutt meenutab rohkem rinda.
5.0
5-st
23
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Paulina27
09/04/2018
Polska
Mała, wielka butelka!
Butelki Avent Natural towarzyszą nam przewlekle prawie od samego początku - najpierw jako wspomaganie przy karmieniu piersią, potem (gdy okazało się, że synek ma alergię pokarmową i musi pić mleko modyfikowane) jako główny sposób podawania posiłku. Synek od razu przekonał się do kształtu smoczków (mają przypominać kształtem piersi i coś w tym jest) i nie miał żadnych problemów ze ssaniem, a my - dzięki funkcji antykolkowej - z bólami brzuszka, powodowanymi zasysaniem powietrza. Smoczki Avent Natural mają spory wybór rodzajów wypływu (za równo ze względu na ilość dziurek, jak i ich wielkość), dzięki czemu na każdym etapie historii z butelką, mogliśmy je dostosować do potrzeb i możliwości synka. Nie do końca wprawdzie przekonuje nas smoczek z regulowanym wpływem, ale reszta jest świetna.
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Agata23
03/07/2017
Polska
W 100% spełnia wymagania najmłodszych.
Mój synek od początku był karmiony tą butelką, nie ma zadnych dolegliwości a posiłki to sama radość dla niego i dla mnie. Polecamy !
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LukaszLukasz
14/10/2016
Polska
Super
Ta butelka zakonczyla nasz problem krztuszenia sie pokarmem. Ma maciupenka dziurke dzieki czemu moje dziecko przestalo sie krztusic.
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See arvustus tehti tootele SCF699/17 Butelka dla niemowląt