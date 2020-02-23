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  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine

Tootmine lõpetatud

Philips AventTilaga tass

SCF746/01

4.9
| (18) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Tilgavaba joomine
Philips Aventi BPA-vaba lonksutass on varustatud pehme silikoonist tilaga, mis tagab lekkevaba joomise. Lisaks on sel mugavad käepidemed, tänu millele õpib teie pisipõnn iseseisvalt jooma. Lihtne lapse jaoks ja mugav teie jaoks.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Lihtne üleminek pudelilt tassile

Tilgavaba joomine

  • Tilgavaba joomine

  • 7 untsi / 200 ml

  • 6k+

Sisseehitatud klapp tilkumisvabaks joomiseks

Pehmed harjutuskäepidemed väikestele kätele

Pehmed harjutuskäepidemed väikestele kätele

Harjutuskäepidemed aitavad teie lapsel tassi käes hoida ning iseseisvalt juua. Lisaks sellele, et lapsel on nendest käepidemetest oma väikeste kätega lihtne kinni hoida, on need ka mittelibiseva kummikattega.

See tass on tehtud BPA-vabast materjalist

See tass on tehtud BPA-vabast materjalist

See Philips Aventi tass on tehtud BPA-vabast materjalist.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

18

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Gyakorlatban is bizonyított

Több márka itatópohara után ez maga volt a megváltás. Könnyen levehető, de nem leeső tető, a csőr belülről is hozzáférhető, könnyen tisztítható, a fülek a csöpp kezeknek is biztos fogást nyújtanak.

Positiivsed omadused

Minden szempontból praktikus

Negatiivsed omadused

Nem tudok ilyet mondani

See arvustus tehti tootele SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

See arvustus tehti tootele SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Philipsi töötaja

A termek tényleg azt adja vissza amit igérnek

[Employee of philipsglobal] A kisfiam csak ezt fogadja el ha itató pohárrol van szó és tényleg csepegés mentes. Nagyon szetetjük.

Positiivsed omadused

Tökéletes termék

Negatiivsed omadused

Ilyen nincs

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

A legjobb itatópohár

Kisfiam a mai napig szereti, 14 hónapos. Jól áll a kiskezébe :) 6 hós korától használjuk. Nem csepeg, kiváló termék

Positiivsed omadused

Nem csepeg

Negatiivsed omadused

Nincs olyan

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

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