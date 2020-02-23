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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Tilgavaba joomine
7 untsi / 200 ml
6k+
Harjutuskäepidemed aitavad teie lapsel tassi käes hoida ning iseseisvalt juua. Lisaks sellele, et lapsel on nendest käepidemetest oma väikeste kätega lihtne kinni hoida, on need ka mittelibiseva kummikattega.
See Philips Aventi tass on tehtud BPA-vabast materjalist.
4.9
5-st
18
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Babbbbaaa
23/02/2020
Magyarország
Gyakorlatban is bizonyított
Több márka itatópohara után ez maga volt a megváltás. Könnyen levehető, de nem leeső tető, a csőr belülről is hozzáférhető, könnyen tisztítható, a fülek a csöpp kezeknek is biztos fogást nyújtanak.
Positiivsed omadused
Minden szempontból praktikus
Negatiivsed omadused
Nem tudok ilyet mondani
See arvustus tehti tootele SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
See arvustus tehti tootele SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Innit
23/02/2020
Magyarország
Philipsi töötaja
A termek tényleg azt adja vissza amit igérnek
[Employee of philipsglobal] A kisfiam csak ezt fogadja el ha itató pohárrol van szó és tényleg csepegés mentes. Nagyon szetetjük.
Positiivsed omadused
Tökéletes termék
Negatiivsed omadused
Ilyen nincs
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
mbeata89
23/02/2020
Magyarország
A legjobb itatópohár
Kisfiam a mai napig szereti, 14 hónapos. Jól áll a kiskezébe :) 6 hós korától használjuk. Nem csepeg, kiváló termék
Positiivsed omadused
Nem csepeg
Negatiivsed omadused
Nincs olyan
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
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