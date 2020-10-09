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  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine

Tootmine lõpetatud

Philips AventTilaga tass

SCF746/02

4.5
| (8) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Tilgavaba joomine
Philips Aventi BPA-vaba lonksutass on varustatud pehme silikoonist tilaga, mis tagab lekkevaba joomise. Lisaks on sel mugavad käepidemed, tänu millele õpib teie pisipõnn iseseisvalt jooma. Lihtne lapse jaoks ja mugav teie jaoks.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Lihtne üleminek pudelilt tassile

Tilgavaba joomine

  • Tilgavaba joomine

  • 7 untsi / 200 ml

  • 6k+

Sisseehitatud klapp tilkumisvabaks joomiseks

Pehmed harjutuskäepidemed väikestele kätele

Pehmed harjutuskäepidemed väikestele kätele

Harjutuskäepidemed aitavad teie lapsel tassi käes hoida ning iseseisvalt juua. Lisaks sellele, et lapsel on nendest käepidemetest oma väikeste kätega lihtne kinni hoida, on need ka mittelibiseva kummikattega.

See tass on tehtud BPA-vabast materjalist

See tass on tehtud BPA-vabast materjalist

See Philips Aventi tass on tehtud BPA-vabast materjalist.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

8

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
2
1

09/10/2020

Україна

Україна

удобно держать

Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF746/03 Чашка з носиком

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF746/03 Чашка з носиком

30/09/2020

Україна

Україна

Універсальна та якісна!

Маємо всі чашки Philips. Чашка непроливайка у нас з 9 місяців, дитина відразу почала пити, чаша підходить також до молоковідсмоктувача, що дуже радує))) немає ніякого запаху, міцна, ми дуже задоволені!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF746/03 Чашка з носиком

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF746/03 Чашка з носиком

29/09/2020

Україна

Україна

есть возможность замены носика

без запаха,долговечный) удобно держать в ручках. племяшке такую же купили.

Positiivsed omadused

за

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF746/02 Чашка з носиком

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF746/02 Чашка з носиком

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  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 