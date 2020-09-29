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  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse

Philips Avent -Pehme, hammustuskindla tilaga tass

SCF802/02

4.3
| (43) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet
Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
Philips Avent My Grippy tilaga tassil on ainulaadne klapp ja tass on lekkevaba – seda kinnitavad emad! Tassi libisemiskindel tekstuur ja kontuuridega kuju on mõeldud just väikestele kätele, mistõttu soodustab tass väikelapse iseseisvalt jooma õppimist.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Hammaste arengut soodustav hammustuskindel tila

Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse

  • My Grippy tilaga tass

  • 300 ml

  • 9+ kuud

  • ühene komplekt

Täiustatud klapp – lekkevabalt joomine

Täiustatud klapp – lekkevabalt joomine

Head seiklust ei asenda miski – küsige oma lapselt. Ja kui nad kõndima õpivad, aitab lekkevaba lonksutass joomisel segadust vältida. Tänu ainulaadsele klapile voolab vedelik ainult siis, kui pisipõnn lonksu võtab, mistõttu ei ole vaja mahaloksumise või tassi mahakukkumise pärast muretseda. Lisaks meile kinnitavad seda ka 91% emadest, kelle hinnangul on see tass lekkevaba*

Pehme hammustuskindel tila hammaste tuleku ajal kasutamiseks

Pehme hammustuskindel tila hammaste tuleku ajal kasutamiseks

Joomisel mugavuse ja lihtsuse tagamiseks vajavad väikelapsed tila, mis oleks pehme igemetele ja sobiks ka hammaste tuleku ajal kasutamiseks. My Grippy pehme hammustuskindel tila sobib selleks ideaalselt.

Kontuuridega kuju ja libisemiskindel tekstuur

Kontuuridega kuju ja libisemiskindel tekstuur

Teie pisipõnn saab enesekindlust ja hakkab lühikese ajaga iseseisvalt jooma. Seda tänu tassi kujule, mis võimaldab tassist kergesti kinni haarata. Tänu kontuuridega kujule ja libisemiskindlale tekstuurile saavad pisikesed käed sellest kindlalt kinni haarata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

43

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

29/09/2020

Eesti

Eesti

Preili uus lemmik.

Oleme pudelit kasutanud nüüdseks juba kaks nädalat. Algul pelgasin seda, et lapsel on halb hoida käes, sest sangasid pole ja pudel on üsna jäme, aga see kartus oli asjata. Pudel sobib ilusti ka meie pisikese preili pontsakasse pihku. Ainus negatiivne asi, mida täheldasin on see, et kaas ei püsi peal ja tuleb üsna kergelt ära. Kuna pudel ei leki, siis pole sellel ka väga tähtsust. Pudel on kasutusel olnud terved päevad ja saanud kõvasti vatti. Kui parajasti pole joogijanu, siis kõlbab selle pehme silikoontilaga hambaid sügada või seda ratta korvis ringi sõidutada. Samuti on proovinud sealt vett välja saada, seda vastu maad toksides, aga siiani on põrand kuivaks jäänud. Nokaga pudel on autos mugavam ja parem kui kõrrega, sest laps kipub pudelit kallutama ja kõrrega pudelist ei saa ta jooki seljuhul kätte. Meie oleme sellega väga rahul.

Positiivsed omadused

tugev kuid samas pehme tila/nokk.

Negatiivsed omadused

kergelt ära tulev kaas.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele - SCF802/02 Pehme, hammustuskindla tilaga tass

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele - SCF802/02 Pehme, hammustuskindla tilaga tass

29/09/2020

Eesti

Eesti

Toode on oma nime vääriline

Kui olime joogipudeli kätte saanud, seadsime selle kasutusvalmis-see oli väga lihtne. Panin pudelisse vett ning ulatasin Mia Gretele. Esimese hooga ei saanud ta täpselt aru kuidas ta selle vee sealt kätte saaks, üritas kallutada, raputada ja maas veeretada aga ei midagi. Et ta saaks aru kust vesi tuleb, võtsin ma korgi alt ära silikoonist stopperi esialgu. Siis oli aga asi selge, võisin stopperi tagasi panna ning siis oli joogi kättesaadavus juba käkitegu:) nüüd ongi see ülimalt mugav ning lekkekindel pudel meil alati reisikaaslaseks ning ka kodus, et janu saaks kustutada ilma,et terve põrand ujuks. Aitäh:)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele - SCF802/02 Pehme, hammustuskindla tilaga tass

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele - SCF802/02 Pehme, hammustuskindla tilaga tass

10/07/2019

Eesti

Eesti

1aasta 6 kuune laps õppis kahe päevaga jooma

Minule isiklikult väga meeldib topsi disain ja värvid. Topsi teeb eriliseks närimiskindel tila, sest nagu me teame, siis lapsed armastavad kõike katki närida- aga seda näri palju jaksad aga ikka terve. Mulle meeldib, et puuduvad käesangad, tänu sellele on see tass ideaalne õpetamaks lastele ette ilma sangata tassist vms joomist. Keskelt läheb mõnusalt peenikesemaks, et tops mahuks ilusti lapsele kätte. Katsetasime lekkekindlust, alguses toimis, mõned päevad hiljem tilkus läbi ja näiteks topsi käekotti jms pikali panna ei saa.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele - SCF802/02 Pehme, hammustuskindla tilaga tass

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele - SCF802/02 Pehme, hammustuskindla tilaga tass

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  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

  1. Sõltumatu sobivustest, Ühendkuningriik, september 2013