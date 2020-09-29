Oleme pudelit kasutanud nüüdseks juba kaks nädalat. Algul pelgasin seda, et lapsel on halb hoida käes, sest sangasid pole ja pudel on üsna jäme, aga see kartus oli asjata. Pudel sobib ilusti ka meie pisikese preili pontsakasse pihku. Ainus negatiivne asi, mida täheldasin on see, et kaas ei püsi peal ja tuleb üsna kergelt ära. Kuna pudel ei leki, siis pole sellel ka väga tähtsust. Pudel on kasutusel olnud terved päevad ja saanud kõvasti vatti. Kui parajasti pole joogijanu, siis kõlbab selle pehme silikoontilaga hambaid sügada või seda ratta korvis ringi sõidutada. Samuti on proovinud sealt vett välja saada, seda vastu maad toksides, aga siiani on põrand kuivaks jäänud. Nokaga pudel on autos mugavam ja parem kui kõrrega, sest laps kipub pudelit kallutama ja kõrrega pudelist ei saa ta jooki seljuhul kätte. Meie oleme sellega väga rahul.