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My Grippy tilaga tass
300 ml
9+ kuud
ühene komplekt
Head seiklust ei asenda miski – küsige oma lapselt. Ja kui nad kõndima õpivad, aitab lekkevaba lonksutass joomisel segadust vältida. Tänu ainulaadsele klapile voolab vedelik ainult siis, kui pisipõnn lonksu võtab, mistõttu ei ole vaja mahaloksumise või tassi mahakukkumise pärast muretseda. Lisaks meile kinnitavad seda ka 91% emadest, kelle hinnangul on see tass lekkevaba*
Joomisel mugavuse ja lihtsuse tagamiseks vajavad väikelapsed tila, mis oleks pehme igemetele ja sobiks ka hammaste tuleku ajal kasutamiseks. My Grippy pehme hammustuskindel tila sobib selleks ideaalselt.
Teie pisipõnn saab enesekindlust ja hakkab lühikese ajaga iseseisvalt jooma. Seda tänu tassi kujule, mis võimaldab tassist kergesti kinni haarata. Tänu kontuuridega kujule ja libisemiskindlale tekstuurile saavad pisikesed käed sellest kindlalt kinni haarata.
4.3
5-st
43
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
E.N.
29/09/2020
Eesti
Preili uus lemmik.
Oleme pudelit kasutanud nüüdseks juba kaks nädalat. Algul pelgasin seda, et lapsel on halb hoida käes, sest sangasid pole ja pudel on üsna jäme, aga see kartus oli asjata. Pudel sobib ilusti ka meie pisikese preili pontsakasse pihku. Ainus negatiivne asi, mida täheldasin on see, et kaas ei püsi peal ja tuleb üsna kergelt ära. Kuna pudel ei leki, siis pole sellel ka väga tähtsust. Pudel on kasutusel olnud terved päevad ja saanud kõvasti vatti. Kui parajasti pole joogijanu, siis kõlbab selle pehme silikoontilaga hambaid sügada või seda ratta korvis ringi sõidutada. Samuti on proovinud sealt vett välja saada, seda vastu maad toksides, aga siiani on põrand kuivaks jäänud. Nokaga pudel on autos mugavam ja parem kui kõrrega, sest laps kipub pudelit kallutama ja kõrrega pudelist ei saa ta jooki seljuhul kätte. Meie oleme sellega väga rahul.
Positiivsed omadused
tugev kuid samas pehme tila/nokk.
Negatiivsed omadused
kergelt ära tulev kaas.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele - SCF802/02 Pehme, hammustuskindla tilaga tass
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele - SCF802/02 Pehme, hammustuskindla tilaga tass
Triinj
29/09/2020
Eesti
Toode on oma nime vääriline
Kui olime joogipudeli kätte saanud, seadsime selle kasutusvalmis-see oli väga lihtne. Panin pudelisse vett ning ulatasin Mia Gretele. Esimese hooga ei saanud ta täpselt aru kuidas ta selle vee sealt kätte saaks, üritas kallutada, raputada ja maas veeretada aga ei midagi. Et ta saaks aru kust vesi tuleb, võtsin ma korgi alt ära silikoonist stopperi esialgu. Siis oli aga asi selge, võisin stopperi tagasi panna ning siis oli joogi kättesaadavus juba käkitegu:) nüüd ongi see ülimalt mugav ning lekkekindel pudel meil alati reisikaaslaseks ning ka kodus, et janu saaks kustutada ilma,et terve põrand ujuks. Aitäh:)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele - SCF802/02 Pehme, hammustuskindla tilaga tass
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele - SCF802/02 Pehme, hammustuskindla tilaga tass
HelinaMartaM
10/07/2019
Eesti
1aasta 6 kuune laps õppis kahe päevaga jooma
Minule isiklikult väga meeldib topsi disain ja värvid. Topsi teeb eriliseks närimiskindel tila, sest nagu me teame, siis lapsed armastavad kõike katki närida- aga seda näri palju jaksad aga ikka terve. Mulle meeldib, et puuduvad käesangad, tänu sellele on see tass ideaalne õpetamaks lastele ette ilma sangata tassist vms joomist. Keskelt läheb mõnusalt peenikesemaks, et tops mahuks ilusti lapsele kätte. Katsetasime lekkekindlust, alguses toimis, mõned päevad hiljem tilkus läbi ja näiteks topsi käekotti jms pikali panna ei saa.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele - SCF802/02 Pehme, hammustuskindla tilaga tass
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele - SCF802/02 Pehme, hammustuskindla tilaga tass
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
Sõltumatu sobivustest, Ühendkuningriik, september 2013