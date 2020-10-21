10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Väikelaste joogipudelid
Kõik seeriad
Philips Avent - Pehme, hammustuskindla tilaga tass
Tugi
SCF802/02
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Eco passport - English (US)
Kasutusjuhend
Kõik (1)
Kas minu Philips Aventi toode on BPA- ja BPS-vaba?
Kontrollige garantii tingimusi ja alustage tootevahetust või parandamist
Leia hoolduskeskus
Leia enda lähedal asuvad hoolduskeskused remondi, diagnostika ja originaalvaruosade jaoks
Garantii
Meie toote garantiitingimused
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata