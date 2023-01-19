10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Lutipudelid ja lutid
Kõik seeriad
Philips Avent Koolikutevastane lutt
Tugi
SCY764/02
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Kasutusjuhend
Kõik (7)
Kas värvimuutusega Philips Aventi tooteosade kasutamine on ohutu?
Millest on Philips Aventi pudelid ja osad valmistatud?
Miks on Aventi luti otsad ja lutid valmistatud lateksi asemel silikoonist?
Kas minu Philips Aventi toode on BPA- ja BPS-vaba?
Kas Philips Aventi pudelid sobivad sügavkülmikule?
Kontrollige garantii tingimusi ja alustage tootevahetust või parandamist
Leia hoolduskeskus
Leia enda lähedal asuvad hoolduskeskused remondi, diagnostika ja originaalvaruosade jaoks
Garantii
Meie toote garantiitingimused
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata