TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

Philips AventKoolikutevastane lutt

SCY764/02

5
| (14) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
Meie koolikutevastasel 4. voo lutil on integreeritud klapp, mis juhib õhu imiku kõhust eemale ja seda soovitatakse kasutada 6-kuiste ja vanemate imikute puhul.
Kuva kõik eelised

Loodud gaaside vähendamiseks

Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

  • 2 tk

  • Kiire vooga lutt

  • 6 k+

Koolikutevastane klapp, mis vähendab tõestatult koolikuid*

Koolikutevastane klapp, mis vähendab tõestatult koolikuid*

Meie koolikutevastane klapp on mõeldud ennetama õhu liikumist beebi kõhtu ning vähendama koolikuid ja ebamugavustunnet. Luti sees olev klapp paindub imiku toitmise ajal, et õhk saaks pudelisse liikuda, takistades seeläbi vaakumi tekkimist ja suunates õhu pudeli tagaossa tagasi. See hoiab õhu imiku kõhust eemal, vähendades koolikuid ja ebamugavustunnet.

Sooniline tekstuur ennetab luti kokkuvajumist, mis tagab probleemivaba toitmise

Sooniline tekstuur ennetab luti kokkuvajumist, mis tagab probleemivaba toitmise

Luti kuju tagab luti hea kinnitamise ja sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda, et toitmine sujuks probleemideta ja mugavalt.

Luti kuju tagab luti turvalise kinnitamise

Luti kuju tagab luti turvalise kinnitamise

Luti disain ei lase sellel kokku vajuda, tagades turvalise kinnitamise ja sujuva toitmise.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

14

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

16/10/2024

România

România

Recenzie din campanie Philips

Un produs foarte bun din silicon ce nu contine BPA. Foarte usor de curatat si de atasat la biberoanele Avent.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCY764/02 Tetină anti-colici

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCY764/02 Tetină anti-colici

16/10/2024

România

România

Produsul are caracteristici excelente

Recomand cu încredere și căldură produsull, masa bebelușului se dasfasoara în siguranță și cu ușurință 😍

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCY764/02 Tetină anti-colici

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCY764/02 Tetină anti-colici

16/10/2024

România

România

Recomand

Dețin aceste tetine și le recomand! Nici nu am mai cautat un alt produs pentru ca cel mic l-a " acceptat" pe acesta si nu am mai avut batai de cap.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCY764/02 Tetină anti-colici

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCY764/02 Tetină anti-colici

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Philips Aventi pudeliga toidetud 2-nädalastel beebidel esines vähem koolikuid ja oluliselt vähem öist nuttu, võrreldes beebidega, keda toideti konkurentide pudeliga. On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel. Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedesüsteemis ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine, rahutus, gaasid ja toidu ülestulemine.

  2. Võrreldes eelmise pakendiga.

  3. Põhineb lutipakkide iga-aastasel müügil, kui kasutatakse plastikust lutikorpuse netokaalu.

  4. Vastavalt EL-i määrusele 10/2011.