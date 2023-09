Koolikutevastane klapp, mis vähendab tõestatult koolikuid*

Meie koolikutevastane klapp on mõeldud ennetama õhu liikumist beebi kõhtu ning vähendama koolikuid ja ebamugavustunnet. Luti sees olev klapp paindub imiku toitmise ajal, et õhk saaks pudelisse liikuda, takistades seeläbi vaakumi tekkimist ja suunates õhu pudeli tagaossa tagasi. See hoiab õhu imiku kõhust eemal, vähendades koolikuid ja ebamugavustunnet.