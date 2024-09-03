Pudeli kättesaamisel oli minu esimene mõte, et laps mul seda kohe kindlasti ei taha, sest ta on viis kuud joonud teise firma pudelist, millel on lutt hoopis teine. Esimese piima pudelisse tegin mõttega, et kindlasti pean selle kallama teise pudelisse, aga oh üllatust laps jõi kohe esimesel korral sellest pudelist nii, nagu oleks koguaeg see lutt olnud. Pudeli luti juures meeldib see, et seda lutti ei tõmba laps vaakumisse ja saab rahulikult juua. Pudelit tagurpidi keerates ei tilgu piima välja, nüüd ei pea muretsema,kui pudel pikali läheb. Nüüd jääme kindlasti kasutama seda pudelit, esimene hirm ja mõte oli asjata, et laps seda ei taha.