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  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
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  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
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  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi

Philips Avent Natural ResponseLutipudel

SCY906/01

4.8
| (177) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
Natural Response lutt vabastab piima ainult siis, kui beebi aktiivselt joob. Sarnaselt rinnaga toitmisele saavad beebid juua, neelata ja hingata oma loomuliku rütmi järgi. Muudab imetamise ja pudeliga toitmise kombineerimise lihtsaks.
Kuva kõik eelised

Lutt, mis toimib nagu ema rind

Toetab beebi individuaalset joomisrütmi

  • 1 pudel

  • 330 ml

  • Kiire vooluga lutt

  • 3 k+

Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne kombineerida. Lutil on ainulaadne ava, mis eraldab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavool.

Rinnakujuline lutt

Rinnakujuline lutt

Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaramise ja söömise.

Kujundatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähendamiseks

Kujundatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähendamiseks

Koolikutevastane klapp ennetab söömise ajal õhu sattumist beebi kõhtu, et vähendada koolikuvalu ja ebamugavustunnet.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

177

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

03/09/2024

Eesti

Eesti

Leidsime oma lemmiku!

Meie leidsime lõpuks pudeli, mis lapsele meeldib. Tundub, et selle pudeli ja otsaga ei tule nii palju ja lihtsalt piima kui teiste pudelitega. Saab rahulikult omas tempos süüa. Pesemine ja kokkupanek ka lihtne.

Positiivsed omadused

Lihtne pesta ja kokku panna. Ei voola piima

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY906 Lutipudel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY906 Lutipudel

30/04/2024

Eesti

Eesti

Tootega väga rahul

Väga super pudel.Ei tekita niipalju gaase.Mõnus suur pudeliava,mugav piimasegu panna.

Positiivsed omadused

Ei tekita gaase.

Negatiivsed omadused

Ei oska hetkel öelda

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY906 Lutipudel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY906 Lutipudel

14/04/2024

Eesti

Eesti

Igati rahul

Peamiselt rinnapiimal olevale beebile meeldis pudel väga. Oleme proovinud erinevaid pudeleid, et issi saaks ka aegajalt beebit toita. Seni on see pudel vaieldamatu lemmik. Pudel on endal käes mugav ning mis veel tähtsam, on imemisvõte kõrvaltvaates väga sarnane rinna imemisele. Beebile meeldis niiväga, et oli pahane, kui pudeli ära võtsin kuigi sai enda toidunormi täis. Mainiks ka ära, et beebil on seedimisega keskmisest rohkem probleeme ning see pudel kindlasti gaase/koolikuid hullemaks ei teinud.

Positiivsed omadused

Lutt sobib hästi beebile, pudelit on mõnus käes hoida

Negatiivsed omadused

Pudel oli meie jaoks natuke suur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY906 Lutipudel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY906 Lutipudel

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