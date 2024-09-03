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1 pudel
330 ml
Kiire vooluga lutt
3 k+
Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne kombineerida. Lutil on ainulaadne ava, mis eraldab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavool.
Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaramise ja söömise.
Koolikutevastane klapp ennetab söömise ajal õhu sattumist beebi kõhtu, et vähendada koolikuvalu ja ebamugavustunnet.
4.8
5-st
177
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Kati!
03/09/2024
Eesti
Leidsime oma lemmiku!
Meie leidsime lõpuks pudeli, mis lapsele meeldib. Tundub, et selle pudeli ja otsaga ei tule nii palju ja lihtsalt piima kui teiste pudelitega. Saab rahulikult omas tempos süüa. Pesemine ja kokkupanek ka lihtne.
Positiivsed omadused
Lihtne pesta ja kokku panna. Ei voola piima
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY906 Lutipudel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY906 Lutipudel
Adriana2024
30/04/2024
Eesti
Tootega väga rahul
Väga super pudel.Ei tekita niipalju gaase.Mõnus suur pudeliava,mugav piimasegu panna.
Positiivsed omadused
Ei tekita gaase.
Negatiivsed omadused
Ei oska hetkel öelda
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY906 Lutipudel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY906 Lutipudel
Nautler
14/04/2024
Eesti
Igati rahul
Peamiselt rinnapiimal olevale beebile meeldis pudel väga. Oleme proovinud erinevaid pudeleid, et issi saaks ka aegajalt beebit toita. Seni on see pudel vaieldamatu lemmik. Pudel on endal käes mugav ning mis veel tähtsam, on imemisvõte kõrvaltvaates väga sarnane rinna imemisele. Beebile meeldis niiväga, et oli pahane, kui pudeli ära võtsin kuigi sai enda toidunormi täis. Mainiks ka ära, et beebil on seedimisega keskmisest rohkem probleeme ning see pudel kindlasti gaase/koolikuid hullemaks ei teinud.
Positiivsed omadused
Lutt sobib hästi beebile, pudelit on mõnus käes hoida
Negatiivsed omadused
Pudel oli meie jaoks natuke suur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY906 Lutipudel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY906 Lutipudel
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011