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Philips Avent Natural Response Lutipudel
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SCY906/01
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Kasutusjuhend
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Funktsioonid (1)
Kas värvimuutusega Philips Aventi tooteosade kasutamine on ohutu?
Kuidas Philips Aventi pudelit ja lutti esimeseks kasutamiseks ette valmistada?
Kuidas muudab Natural Response’i pudelilutt rinnaga ja pudelist toitmise kombineerimise lihtsamaks?
Millised on uue Natural Response’i pudeliluti eelised?
Kas võin kasutada Natural Response’i pudelilutte originaalsete Naturali pudelitega?
Minu Philips Avent Natural või Natural Response lutt vajub kokku
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