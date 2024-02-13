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SH91Asendusterad

SH91/50

4.6
| (45) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet
Muutke oma pardel justkui uueks
Kahe aasta jooksul lõikavad raseerimispead teie näol 9 miljonit karva. Vahetage raseerimispead välja, et tagada taas 100% jõudlus.
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Ühilduvad tooted
i9000

i9000
Märg- ja kuivkasutusega pardel SkinIQ tehnloogiaga

X9002/10

i9000 Prestige

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SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel

XP9201/30

i9000 Prestige

i9000 Prestige
SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel

XP9201/33

i9000 Prestige

i9000 Prestige
SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel

XP9202/10

i9000 Prestige

i9000 Prestige
SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel

XP9204/30

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel

XP9400/31

Täisjõudluse saavutamiseks vahetage lõiketerasid iga kahe aasta tagant

Muutke oma pardel justkui uueks

  • NanoTech DualPrecisioni lõiketerad

  • Sobib S8000, S9000 ja i9000 seeriaga

  • Sobib seeria S9000 Prestige jaoks

  • Sobib seeria i9000 Prestige jaoks

Nahalähedane raseerimine

Nahalähedane raseerimine

NanoTech DualPrecisioni lõiketerad raseerivad nahalähedaselt ja täpselt (kuni –0,08 mm ulatuses naha lähedalt) ning sooritavad minutis kuni 165 000 lõikamistoimingut. 72 suure jõudlusega tera on iseterituvad ja valmistatud Euroopas.

Pardli 8000, 9000 ja 9000 Prestige seeriate jaoks

Pardli 8000, 9000 ja 9000 Prestige seeriate jaoks

Asenduspea kinnitamiseks kontrollige pardli tagakülge. Kas vajate abi? Külastage veebisaiti philips.com/accessories

Pardli täisjõudluse taastamine on väga lihtne

Pardli täisjõudluse taastamine on väga lihtne

1. Vajutage vabastusnuppe ja eraldage raseerimispea hoidik. 2. Keerake kinnitusrõngaid vastupäeva ja eemaldage need. 3. Eemaldage vanad raseerimispead ja sisestage asenduspead (sälgud peavad sobituma täpselt väljaulatuvatele osadele). 4. Pange kinnitusrõngad tagasi ja keerake neid päripäeva, kuni kuulete klõpsatust. 5. Paigaldage raseerimispea hoidik tagasi ja sulgege.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

45

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

3

13/02/2024

Polska

Polska

Polecam, ostrza rewelacja!

Posiadam starszy model S 9000, golenie wychodziło z coraz gorszymi efektami. Po wymianie na nowsze ostrza SH91 golenie idzie dużo szybciej i uzyskuje się efekt idealnie gładkiej twarzy. Polecam każdemu wymianę na ten nowy model, znacznie leszy niż stary. Zamiast kupować nową golarkę za dużo niższą cenę otrzymałem golarkę z najwyższej półki.

Positiivsed omadused

Bardzo dobra jakość, idealne golenie

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

29/08/2023

Polska

Polska

Niesamowite !

Posiadam starszy model s 9000 używam od ok 6 lat postanowilem 2 raz wymienic ostrza i ku mojemu zdziwieniu nie moglem nigdzie znalesc wersji SH90 wyczytalem ze wyszedl ten model z produkcji. Tu przeczytalem opinie innych uzytkownikow i zamowilem nowsze ostrza SH91 szok poprostu nie moglem uwierzyc po 1 goleniu 2 razy szybciej sie teraz gole, golenie idzie gladko nawet na sucho i ten efekt idealnie gladka tważ żałuje że wczesniej nie zmienilem polecam kazdemu wymiane na ten nowy model miazdzy stary 🙂

Positiivsed omadused

Precyzja golenia, idealny efekt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

03/12/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

To produkt na lata używam go już ponad 30 lat jest

Jakość jakość jakość rewelacja uzywałem konkurencji to nie to

Positiivsed omadused

Trwalosc

Negatiivsed omadused

Bateria mogła by służyć dłużej

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

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