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X9002/10
XP9201/30
XP9201/33
XP9202/10
XP9204/30
XP9400/31
NanoTech DualPrecisioni lõiketerad
Sobib S8000, S9000 ja i9000 seeriaga
Sobib seeria S9000 Prestige jaoks
Sobib seeria i9000 Prestige jaoks
NanoTech DualPrecisioni lõiketerad raseerivad nahalähedaselt ja täpselt (kuni –0,08 mm ulatuses naha lähedalt) ning sooritavad minutis kuni 165 000 lõikamistoimingut. 72 suure jõudlusega tera on iseterituvad ja valmistatud Euroopas.
Asenduspea kinnitamiseks kontrollige pardli tagakülge. Kas vajate abi? Külastage veebisaiti philips.com/accessories
1. Vajutage vabastusnuppe ja eraldage raseerimispea hoidik. 2. Keerake kinnitusrõngaid vastupäeva ja eemaldage need. 3. Eemaldage vanad raseerimispead ja sisestage asenduspead (sälgud peavad sobituma täpselt väljaulatuvatele osadele). 4. Pange kinnitusrõngad tagasi ja keerake neid päripäeva, kuni kuulete klõpsatust. 5. Paigaldage raseerimispea hoidik tagasi ja sulgege.
4.6
5-st
45
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
Menion
13/02/2024
Polska
Polecam, ostrza rewelacja!
Posiadam starszy model S 9000, golenie wychodziło z coraz gorszymi efektami. Po wymianie na nowsze ostrza SH91 golenie idzie dużo szybciej i uzyskuje się efekt idealnie gładkiej twarzy. Polecam każdemu wymianę na ten nowy model, znacznie leszy niż stary. Zamiast kupować nową golarkę za dużo niższą cenę otrzymałem golarkę z najwyższej półki.
Positiivsed omadused
Bardzo dobra jakość, idealne golenie
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Kumak
29/08/2023
Polska
Niesamowite !
Posiadam starszy model s 9000 używam od ok 6 lat postanowilem 2 raz wymienic ostrza i ku mojemu zdziwieniu nie moglem nigdzie znalesc wersji SH90 wyczytalem ze wyszedl ten model z produkcji. Tu przeczytalem opinie innych uzytkownikow i zamowilem nowsze ostrza SH91 szok poprostu nie moglem uwierzyc po 1 goleniu 2 razy szybciej sie teraz gole, golenie idzie gladko nawet na sucho i ten efekt idealnie gladka tważ żałuje że wczesniej nie zmienilem polecam kazdemu wymiane na ten nowy model miazdzy stary 🙂
Positiivsed omadused
Precyzja golenia, idealny efekt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Rakiet7
03/12/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
To produkt na lata używam go już ponad 30 lat jest
Jakość jakość jakość rewelacja uzywałem konkurencji to nie to
Positiivsed omadused
Trwalosc
Negatiivsed omadused
Bateria mogła by służyć dłużej
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
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