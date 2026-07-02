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Tehnoloogia Triple Action Lift&Cut
Dual SteelPrecisioni terad
360° Precisioni painduv pea
Power Adapti andur
5-aastane garantii***
Meie patenteeritud Triple Action Lift & Cut raseerimissüsteem tagab pikaajalise tulemuse tõstes karvad õrnalt üles enne täpset nahalähedast kuni 0,00mm raseerimist ilma, et terad teie nahka puudutaks.
Täielikult painduvad, väiksemad ja kompaktsemad raseerimispead kohanduvad iga teie näokumerusega. Pidev nahakontakt koos 20% suurema täpsusega* aitab raseerida ka raskemini raseeritavaid piirkondi nina, lõua ja kaela all. Täpsus tagatud iga tõmbega.
Meie 360° pöörlevad Dual SteelPrecision terad on mõeldud erinevas suunas kasvavate karvade raseerimiseks. Ühes minutis tehakse seitse miljonit raseerimisliigutust, mis tagavad tõhusa raseerimise isegi 1-, 3- või 7-päevase habeme puhul.
4.8
5-st
83
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Philips fanas
02/07/2026
Lietuva
Kinnitatud ostja
Akum. darbo laikas kuo naujesnis modelis - mažėja
Naudoju trečią kartą 9 klasės Philips barzdaskutę. Pastebiu kokybės pojutį vis prastesnį, nors darbą atlieką gerai. Akumuliatoriaus naujo talpa / darbo laikas su kiekvienu nauju modeliu vis trumpesnis.
Positiivsed omadused
Skuta švariai
Negatiivsed omadused
Naudoju trečią 9 klasės modelį, pastebiu vis prastėjantį akumuliatoriaus darbo laiką ir jausmą rankoje ne tokį kokybišką gaminį lyginat su senesniais modeliais.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele i9000 X9002 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“
Date of Use 2026-06-01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele i9000 X9002 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“
Date of Use 2026-06-01
piotras 75
06/05/2026
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Polecam
Bardzo dobra golarka. Spokojnie można ogolić zarost do poziomu skóry. Kupiłem to, co potrzebne bez jakichś stacji itd. - kompletnie niepotrzebnych. Wystarczy opłukać po goleniu. Polecam.
See arvustus tehti tootele i9000 X9001/10 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Date of Use 2026-04-26
See arvustus tehti tootele i9000 X9001/10 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Date of Use 2026-04-26
Jacekw25
10/03/2026
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Seria 9 czyli stara Seria 3
Ciężko pisać recenzję po miesiącu posiadania golarki. Poprzedni model pt320 służył mi około 10 lat i pewnie działałby dalej, gdyby nie trafił w łapy mojego psa. Szkoda, że teraz aby mieć porównywalną liczbę ostrzy, co kiedyś w modelu 3 teraz trzeba zaopatrzeć się w model serii 9. Jednak nie wszystko idzie do przodu. Wydaje mi się, że ten model ma wszystko czego oczekuję od golarki. Liczba ostrzy jest kluczową, bo im jest ich mniej tym dłużej zataczasz na twarzy koła i podrażniasz skórę. Wszystkie bajery i światełka uważam za zbędne. Wiem jak mocno muszę dociskać golarkę żeby nie podrażnić sobie szyi i nie potrzebuję kilku poziomów działania. Golarka dla mnie ma golić jak najszybciej i sygnalizować kiedybmusze ją naładować. Reszta to dla mnie zbędne funkcje zjadające baterie. Jak na razie jest super. Goli tak dobrze jak mój poprzedni model, a nawet trochę dokładniej. Więc postęp jest.
See arvustus tehti tootele i9000 X9002 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
See arvustus tehti tootele i9000 X9002 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.
võrreldes varasema mudeliga
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