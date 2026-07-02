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  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
  • Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus

i9000Märg- ja kuivkasutusega pardel SkinIQ tehnloogiaga

X9002/10

4.8
| (83) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus
Philips i9000 raseerib Triple Action Lift & Cut raseerimissüsteemi ja 360° Precision painduva raseerimispea abil nahalähedaselt, iegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Tehisintellektil põhinev SkinIQ tehnoloogia kohandub Teie nahaga ülima mugavuse tagamiseks.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

koos SkinIQ tehnoloogiaga

Nahalähedane raseerimistulemus, ülim mugavus

  • Tehnoloogia Triple Action Lift&Cut

  • Dual SteelPrecisioni terad

  • 360° Precisioni painduv pea

  • Power Adapti andur

  • 5-aastane garantii***

Ülim nahalähedus, kauakestev tulemus

Ülim nahalähedus, kauakestev tulemus

Meie patenteeritud Triple Action Lift & Cut raseerimissüsteem tagab pikaajalise tulemuse tõstes karvad õrnalt üles enne täpset nahalähedast kuni 0,00mm raseerimist ilma, et terad teie nahka puudutaks.

Täpsus isegi kõige raskemini raseeritavates kohtades

Täpsus isegi kõige raskemini raseeritavates kohtades

Täielikult painduvad, väiksemad ja kompaktsemad raseerimispead kohanduvad iga teie näokumerusega. Pidev nahakontakt koos 20% suurema täpsusega* aitab raseerida ka raskemini raseeritavaid piirkondi nina, lõua ja kaela all. Täpsus tagatud iga tõmbega.

Tõhusus tagatud iga tõmbega, isegi 1-, 3- või 7-päevase habeme puhul

Tõhusus tagatud iga tõmbega, isegi 1-, 3- või 7-päevase habeme puhul

Meie 360° pöörlevad Dual SteelPrecision terad on mõeldud erinevas suunas kasvavate karvade raseerimiseks. Ühes minutis tehakse seitse miljonit raseerimisliigutust, mis tagavad tõhusa raseerimise isegi 1-, 3- või 7-päevase habeme puhul.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • SH91

    SH91
    Asendusterad

    SH91/50
    • NanoTech DualPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S8000, S9000 ja i9000 seeriaga
    • Sobib seeria S9000 Prestige jaoks
    • Sobib seeria i9000 Prestige jaoks

    Kiirpuhastuskassett

    CC12/50
    • Kahene komplekt
    • Kuni kuus kuud hügieenilist raseerimist
    • kiirpuhastussüsteemile

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Arvustused

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4.8

5-st

83

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

02/07/2026

Lietuva

Lietuva

Kinnitatud ostja

Akum. darbo laikas kuo naujesnis modelis - mažėja

Naudoju trečią kartą 9 klasės Philips barzdaskutę. Pastebiu kokybės pojutį vis prastesnį, nors darbą atlieką gerai. Akumuliatoriaus naujo talpa / darbo laikas su kiekvienu nauju modeliu vis trumpesnis.

Positiivsed omadused

Skuta švariai

Negatiivsed omadused

Naudoju trečią 9 klasės modelį, pastebiu vis prastėjantį akumuliatoriaus darbo laiką ir jausmą rankoje ne tokį kokybišką gaminį lyginat su senesniais modeliais.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele i9000 X9002 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

Date of Use 2026-06-01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele i9000 X9002 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

Date of Use 2026-06-01

06/05/2026

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Polecam

Bardzo dobra golarka. Spokojnie można ogolić zarost do poziomu skóry. Kupiłem to, co potrzebne bez jakichś stacji itd. - kompletnie niepotrzebnych. Wystarczy opłukać po goleniu. Polecam.

See arvustus tehti tootele i9000 X9001/10 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Date of Use 2026-04-26

See arvustus tehti tootele i9000 X9001/10 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Date of Use 2026-04-26

10/03/2026

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Seria 9 czyli stara Seria 3

Ciężko pisać recenzję po miesiącu posiadania golarki. Poprzedni model pt320 służył mi około 10 lat i pewnie działałby dalej, gdyby nie trafił w łapy mojego psa. Szkoda, że teraz aby mieć porównywalną liczbę ostrzy, co kiedyś w modelu 3 teraz trzeba zaopatrzeć się w model serii 9. Jednak nie wszystko idzie do przodu. Wydaje mi się, że ten model ma wszystko czego oczekuję od golarki. Liczba ostrzy jest kluczową, bo im jest ich mniej tym dłużej zataczasz na twarzy koła i podrażniasz skórę. Wszystkie bajery i światełka uważam za zbędne. Wiem jak mocno muszę dociskać golarkę żeby nie podrażnić sobie szyi i nie potrzebuję kilku poziomów działania. Golarka dla mnie ma golić jak najszybciej i sygnalizować kiedybmusze ją naładować. Reszta to dla mnie zbędne funkcje zjadające baterie. Jak na razie jest super. Goli tak dobrze jak mój poprzedni model, a nawet trochę dokładniej. Więc postęp jest.

See arvustus tehti tootele i9000 X9002 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

See arvustus tehti tootele i9000 X9002 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 

  1. võrreldes varasema mudeliga

  2. võrreldes ilma helmesteta kattega

  3. Pärast registreerimist veebisaidil Philips.com 90 päeva jooksul ostu tegemisest