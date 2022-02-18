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Tootmine lõpetatud
SHB3595BK/10
8,6 mm draiverid / suletud tagaosa
Kõrvasisesed
6-tunnine esitusaeg
Siduge oma kõrvaklapid ükskõik millise Bluetooth-seadmega juhtmevabalt kristallselge muusika nautimiseks.
Kõrvaklappe on kolmes suuruses - väiksed, keskmise ja suured - et need sobiksid just teile ja istuksid hästi.
Kompaktsed ja tõhusad 8,6 mm kõlarielemendid tagavad võimsa bassiga täpset heli, tagades liikvel olles nauditava kuulamiselamuse.
1.0
5-st
1
Arvustus
18/02/2022
România
Produs Foarte slab
Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).
See arvustus tehti tootele 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth
See arvustus tehti tootele 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth