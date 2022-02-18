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  • Juhtmeta vabadus, võimas heli.
  • Juhtmeta vabadus, võimas heli.

Tootmine lõpetatud

3000 seriesBluetoothiga kõrvaklapid

SHB3595BK/10

1
| (1) Arvustus
Juhtmeta vabadus, võimas heli.
Kompaktsed Bluetoothiga kõrvaklapid SHB3595 tagavad võimsa heli ja kuni 6 tundi juhtmevaba mänguaega. Kompaktne lahendus mugavaks kasutamiseks.
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Juhtmeta vabadus, võimas heli.

  • 8,6 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Kõrvasisesed

  • 6-tunnine esitusaeg

Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP tugi

Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP tugi

Siduge oma kõrvaklapid ükskõik millise Bluetooth-seadmega juhtmevabalt kristallselge muusika nautimiseks.

Ideaalse sobivuse tagamiseks saate valida 3 paari kõrvaklappide vahel.

Ideaalse sobivuse tagamiseks saate valida 3 paari kõrvaklappide vahel.

Kõrvaklappe on kolmes suuruses - väiksed, keskmise ja suured - et need sobiksid just teile ja istuksid hästi.

Tõhusad 8,6 mm elemendid tekitavad selget ja täpset heli

Tõhusad 8,6 mm elemendid tekitavad selget ja täpset heli

Kompaktsed ja tõhusad 8,6 mm kõlarielemendid tagavad võimsa bassiga täpset heli, tagades liikvel olles nauditava kuulamiselamuse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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1.0

5-st

1

Arvustus

5
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2

18/02/2022

România

România

Produs Foarte slab

Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).

See arvustus tehti tootele 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

See arvustus tehti tootele 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

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