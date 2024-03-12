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3000 series Bluetoothiga kõrvaklapid

Tootmine lõpetatud

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3000 seriesBluetoothiga kõrvaklapid

SHB3595BK/10

3000 series Bluetoothiga kõrvaklapid

Tootmine lõpetatud

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Philipsi kõrvaklappide rakendus

Philipsi kõrvaklappide rakendus võimaldab teil oma kõrvaklappide potentsiaali täielikult ära kasutada. Pääsete ligi kõigile funktsioonidele, mis annavad teile mobiilseadme parima helikogemuse.

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Philipsi kõrvaklappide rakendus

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Lokaliseeritud müügibrošüür

  • PDF fail, 422.7 kB
  • 12 March 2024

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 910.5 kB
  • 28 November 2023

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