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Tootmine lõpetatud
SHB5250BK/00
14,2 mm draiverid / avatud tagaosa
Nööpkõrvaklapid
Lame juhe
Kummist Flex-gripi juhtmekaitse tagab kõrvaklappide ja juhtme ühenduskohas pikaajalise kaitse korduva painutamise eest, pikendades klappide kasutusiga.
Kõrva kuju järgi loodud disain tagab igaühele mugava ja täpse sobivuse.
Kvaliteetsed 14,2 mm kõlaridraiveritega kõrvaklapid koos bassikanaliga, mis tagab rikkaliku bassi.
3.2
5-st
5
Auhinnad
EmilPopescu
15/04/2019
România
Raport excelent pret-performanta
Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.
See arvustus tehti tootele SHB5250BK Cască Bluetooth
See arvustus tehti tootele SHB5250BK Cască Bluetooth
Ryś75
26/03/2018
Polska
Moje pierwsze słuchawki bluetooth
W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Irekcfn
27/08/2017
Polska
Wypadają z ucha.
Nieźle grają, niestety ergonomia słaba. Wypadają z ucha, połączenie z telefonem się urywa. Nie dla sportowców.
See arvustus tehti tootele SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
See arvustus tehti tootele SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
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