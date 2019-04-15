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  • Juhtmeta vabadus, võimas heli
  • Juhtmeta vabadus, võimas heli
  • Juhtmeta vabadus, võimas heli
  • Juhtmeta vabadus, võimas heli
  • Juhtmeta vabadus, võimas heli
  • Juhtmeta vabadus, võimas heli
  • Juhtmeta vabadus, võimas heli
  • Juhtmeta vabadus, võimas heli
  • Juhtmeta vabadus, võimas heli
  • Juhtmeta vabadus, võimas heli
  • Juhtmeta vabadus, võimas heli
  • Juhtmeta vabadus, võimas heli

Tootmine lõpetatud

Bluetoothiga kõrvaklapid

SHB5250BK/00

3.2
| (5) Auhinnad

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge
Juhtmeta vabadus, võimas heli
Need juhtmeta Philips MyJam FreshTones BT kõrvaklapid pakuvad vabadust liikvel olles, tagades tänu 14,2 mm draiveritele võimsa bassi ja tänu nutikale disainile täiusliku sobivuse teie kõrvadega.
Kuva kõik eelised

Loodud kõrvadega sobituma

Juhtmeta vabadus, võimas heli

  • 14,2 mm draiverid / avatud tagaosa

  • Nööpkõrvaklapid

  • Lame juhe

Flex-gripi juhtmekaitse parandab vastupidavust ja ühenduvust.

Kummist Flex-gripi juhtmekaitse tagab kõrvaklappide ja juhtme ühenduskohas pikaajalise kaitse korduva painutamise eest, pikendades klappide kasutusiga.

Loodud kõrvadega mugavalt sobituma

Loodud kõrvadega mugavalt sobituma

Kõrva kuju järgi loodud disain tagab igaühele mugava ja täpse sobivuse.

14,2 mm kõlaridraiverid tagavad võimsa heli ja rikkaliku bassi

14,2 mm kõlaridraiverid tagavad võimsa heli ja rikkaliku bassi

Kvaliteetsed 14,2 mm kõlaridraiveritega kõrvaklapid koos bassikanaliga, mis tagab rikkaliku bassi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.2

5-st

5

Auhinnad

2

15/04/2019

România

România

Raport excelent pret-performanta

Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.

See arvustus tehti tootele SHB5250BK Cască Bluetooth

See arvustus tehti tootele SHB5250BK Cască Bluetooth

26/03/2018

Polska

Polska

Moje pierwsze słuchawki bluetooth

W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

27/08/2017

Polska

Polska

Wypadają z ucha.

Nieźle grają, niestety ergonomia słaba. Wypadają z ucha, połączenie z telefonem się urywa. Nie dla sportowców.

See arvustus tehti tootele SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

See arvustus tehti tootele SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

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