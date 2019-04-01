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Tootmine lõpetatud

Bluetoothiga kõrvaklapid

SHB5950WT/00

3.5

| (6) Auhinnad

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge

Juhtmeta vabadus, tugevad rütmid

Nende juhtmevabade kõrvaklappidega tunnete vabadust juhtmetest. Philips UpBeat Metalix Pro kvaliteetsed elemendid tekitavad jõulist bassi ja ovaalsed helikanalid tagavad mugavuse. Vaakumis metalliseeritud korpus lisab elegantsi ja peent stiili.

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Ülikerge, stabiilne ja mugav kaelapael

Juhtmeta vabadus, tugevad rütmid

  • 8 mm elemendid, suletud tagaosa

  • Kõrvasisesed

  • Lame juhe

Võimsad kõlarid tekitavad tugeva bassiga selget heli.

Võimsad kõlarid tekitavad tugeva bassiga selget heli.

Võimsad, ent kompaktsed kõlarid tagavad täiusliku sobivuse, selge heli ja tugeva bassi.

Mittesassiminev lame juhe on liikvel olles mugav.

Lame juhe püsib alati sileda ja puntravabana.

Juhtmeta muusika ja kõnede kontrollimine

Juhtmeta muusika ja kõnede kontrollimine

Nautige muusikat ja telefonikõnesid ilma juhtmeteta. Lihtsasti kasutatav juhtpult võimaldab vahetada lugusid, kontrollida helitugevust ja vastata kõnedele.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.5

5-st

6

Auhinnad

2

01/04/2019

Україна

Україна

Я в захваті!!!

Користуюся вже рік цими навушниками. Гуд бай дроти!!! Дуже зручно, відмінний звук. Легко відповідати на дзвінки, нема потреби шукати смартфон в сумочці (дівчата зрозуміють ;-)) Під час прибирання слухаю улюблену музику, а в цей час телефон відпочиває на підзарядці. Однозначно рекомендую

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

03/04/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

produkt dobry

Parametry słuchawek dobre: 10Hz do 21000Hz. Grają ładnym, ciepłym basem. Niestety używałem je tylko 3 tygodnie i podczas ładowania w porcie USB mojego laptopa moduł z baterią zagrzał się dość mocno i słuchawki przestały działać. Aktualnie znajdują się w serwisie. Myślę, że to przypadkowa awaria. Mimo wszystko polecam słuchawki ze względu na łatwą obsługę i piękne brzmienie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB5950BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB5950BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

15/03/2018

Україна

Україна

Хороші наушники але працюють рік

Рівно через місяць після закінчення гарантійного терміну вийшли з ладу.

See arvustus tehti tootele SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

See arvustus tehti tootele SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

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