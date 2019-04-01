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SHB5950WT/00
Juhtmeta vabadus, tugevad rütmid
Nende juhtmevabade kõrvaklappidega tunnete vabadust juhtmetest. Philips UpBeat Metalix Pro kvaliteetsed elemendid tekitavad jõulist bassi ja ovaalsed helikanalid tagavad mugavuse. Vaakumis metalliseeritud korpus lisab elegantsi ja peent stiili.
8 mm elemendid, suletud tagaosa
Kõrvasisesed
Lame juhe
Võimsad, ent kompaktsed kõlarid tagavad täiusliku sobivuse, selge heli ja tugeva bassi.
Lame juhe püsib alati sileda ja puntravabana.
Nautige muusikat ja telefonikõnesid ilma juhtmeteta. Lihtsasti kasutatav juhtpult võimaldab vahetada lugusid, kontrollida helitugevust ja vastata kõnedele.
3.5
5-st
6
Auhinnad
LeSa
01/04/2019
Україна
Я в захваті!!!
Користуюся вже рік цими навушниками. Гуд бай дроти!!! Дуже зручно, відмінний звук. Легко відповідати на дзвінки, нема потреби шукати смартфон в сумочці (дівчата зрозуміють ;-)) Під час прибирання слухаю улюблену музику, а в цей час телефон відпочиває на підзарядці. Однозначно рекомендую
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See arvustus tehti tootele SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Jah, soovitan seda toodet
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Krzysiek125
03/04/2017
Polska
Kinnitatud ostja
produkt dobry
Parametry słuchawek dobre: 10Hz do 21000Hz. Grają ładnym, ciepłym basem. Niestety używałem je tylko 3 tygodnie i podczas ładowania w porcie USB mojego laptopa moduł z baterią zagrzał się dość mocno i słuchawki przestały działać. Aktualnie znajdują się w serwisie. Myślę, że to przypadkowa awaria. Mimo wszystko polecam słuchawki ze względu na łatwą obsługę i piękne brzmienie.
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See arvustus tehti tootele SHB5950BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Jah, soovitan seda toodet
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Bogdan
15/03/2018
Україна
Хороші наушники але працюють рік
Рівно через місяць після закінчення гарантійного терміну вийшли з ладу.
See arvustus tehti tootele SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
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