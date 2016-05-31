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Tootmine lõpetatud
14,8 mm draiverid / avatud tagaosa
Nööpkõrvaklapid
Bassi õhuavad võimaldavad õhu liikumist, et luua parem, sügava ja küllusliku bassiga heli.
14,8 mm kõlaridraiver on piisavalt väike, et olla mugav, ja piisavalt suur, et esitada selget ja moonutusteta heli, olles seega ideaalsete mõõtmetega kuulamisnaudingu pakkumiseks.
4.8
5-st
10
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Mikaaa
31/05/2016
Polska
Moje ulubione
Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE1350 Słuchawki douszne
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE1350 Słuchawki douszne
Mikaaa
31/05/2016
Polska
Moje ulubione
Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE1350 Słuchawki douszne
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE1350 Słuchawki douszne
brebtalka
18/01/2023
Česká republika
Už se nevyrábí
Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE1350 Sluchátka do uší
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE1350 Sluchátka do uší