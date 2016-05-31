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Tootmine lõpetatud

Nööpkõrvaklapid

SHE1350/00

4.8
| (10) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Bassiavad
Täiustatud bassiheliga nööpkõrvaklapid suunavad muusika mugavalt teie kõrva.
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täiustatud heli jaoks

Bassiavad

  • 14,8 mm draiverid / avatud tagaosa

  • Nööpkõrvaklapid

Bassi õhuavad võimaldavad õhu liikumist, et luua paremat heli

Bassi õhuavad võimaldavad õhu liikumist, et luua parem, sügava ja küllusliku bassiga heli.

14,8 mm kõlaridraiverit on optimaalselt mugav kanda

14,8 mm kõlaridraiver on piisavalt väike, et olla mugav, ja piisavalt suur, et esitada selget ja moonutusteta heli, olles seega ideaalsete mõõtmetega kuulamisnaudingu pakkumiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

10

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

31/05/2016

Polska

Polska

Moje ulubione

Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE1350 Słuchawki douszne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE1350 Słuchawki douszne

31/05/2016

Polska

Polska

Moje ulubione

Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE1350 Słuchawki douszne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE1350 Słuchawki douszne

18/01/2023

Česká republika

Česká republika

Už se nevyrábí

Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE1350 Sluchátka do uší

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE1350 Sluchátka do uší

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.