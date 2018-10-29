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Tootmine lõpetatud

2000 seriesMikrofoniga nööpkõrvaklapid

SHE2305WT/00

Saadaval

Mustad
Mustad
Roosa/lilla
Roosa/lilla
Sinine
Sinine
Kõigi pilgud on nüüd teil
Rokkige kõikjal, kuhu lähete. Need nööpkõrvaklapid on saadaval neljas erksas värvitoonis, neil on läbipaistvad korpused ja kahes värvitoonis kaablid. Milleks sulanduda massi, kui olete loodud välja paistma?
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Kõigi pilgud on nüüd teil

  • 12,2 mm draiverid / avatud nööpkuularid

  • Integreeritud mikrofon

  • Valge

  • Ülimugavad

Erksad kahevärvilised kaablid. Läbipaistev kõlari ümbris

Väljendage oma stiili nende erksavärviliste kaablite ja läbipaistva kõlari ümbrisega. 12,2 mm neodüümist kõlarielemendid tagavad selge ja terava heli ning korraliku bassi.

Kerged ovaalse kujuga nööpkõrvaklapid tagavad maksimaalse mugavuse

Tänu ovaalse kujuga kergetele nööpkõrvaklappidele on muusikat nautimine tõeliselt mugav.

Sisseehitatud reguleerimisseade. Lülituge hõlpsasti muusika kuulamise ja kõnede vahel

Sisseehitatud reguleerimisseade võimaldab teil hõlpsasti muusikat pausile panna või kõnesid teha. Kõike seda ilma nutitelefoni puudutamata. Kajasummutusega sisseehitatud mikrofon tagab kõnede ajal selge heli.

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.