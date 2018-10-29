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Tootmine lõpetatud
SHE2305WT/00
Saadaval
12,2 mm draiverid / avatud nööpkuularid
Integreeritud mikrofon
Valge
Ülimugavad
Väljendage oma stiili nende erksavärviliste kaablite ja läbipaistva kõlari ümbrisega. 12,2 mm neodüümist kõlarielemendid tagavad selge ja terava heli ning korraliku bassi.
Tänu ovaalse kujuga kergetele nööpkõrvaklappidele on muusikat nautimine tõeliselt mugav.
Sisseehitatud reguleerimisseade võimaldab teil hõlpsasti muusikat pausile panna või kõnesid teha. Kõike seda ilma nutitelefoni puudutamata. Kajasummutusega sisseehitatud mikrofon tagab kõnede ajal selge heli.
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