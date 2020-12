Kõigi pilgud on nüüd teil

Rokkige kõikjal, kuhu lähete. Need nööpkõrvaklapid on saadaval neljas erksas värvitoonis, neil on läbipaistvad korpused ja kahes värvitoonis kaablid. Milleks sulanduda massi, kui olete loodud välja paistma? Vaadake kõiki eeliseid