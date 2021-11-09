30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
SHE3555WT/00
8,6 mm draiverid / suletud tagaosa
Kõrvasisesed
Kõrvaklapipatjasid on kahes suuruses, et need sobiksid just teile ja istuksid hästi.
Sisseehitatud mikrofoniga on muusikalt telefonikõnedele lülitumine imelihtne, et saaksite alati ühenduses püsida.
Philips Vibes'i kompaktsed kõrvasisesed klapid sisaldavad tõhusaid draivereid. Need tagavad täiusliku sobivuse ja tekitavad selget, võimsa bassiga heli.
4.8
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Positiivsed omadused
Качество и удобство
Negatiivsed omadused
Не выявил
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE3555RD Навушники з мікрофоном
20/11/2020
Slovensko
Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!
Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!
Positiivsed omadused
Všetko
Negatiivsed omadused
Žiadne
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
HRISS
19/06/2020
България
Kinnitatud ostja
Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!
Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!
Positiivsed omadused
Малки и компактни
Negatiivsed omadused
Няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE3555WT Слушалки с микрофон
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE3555WT Слушалки с микрофон