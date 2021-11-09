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  • Võimsad rütmid, jõuline bass

Tootmine lõpetatud

Mikrofoniga kõrvaklapid

SHE3555WT/00

4.8
| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Mustad
Mustad
Punane
Punane
Sinine
Sinine
Valge
Valge
Võimsad rütmid, jõuline bass
Eriti väikestel, võimsa bassiga Philips Beamers nööpkõrvaklappidel on mugavuse tagamiseks ovaalne kõrva sisestatav osa.
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Kompaktne disain

Võimsad rütmid, jõuline bass

  • 8,6 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Kõrvasisesed

2 vahetatavat kummist kõrvaklapipatja pakuvad optimaalset sobivust.

Kõrvaklapipatjasid on kahes suuruses, et need sobiksid just teile ja istuksid hästi.

Sisseehitatud mikrofon lülitub muusika ja telefonikõnede vahel.

Sisseehitatud mikrofoniga on muusikalt telefonikõnedele lülitumine imelihtne, et saaksite alati ühenduses püsida.

Tõhusad draiverid tagavad tugeva bassi ja selge heli.

Philips Vibes'i kompaktsed kõrvasisesed klapid sisaldavad tõhusaid draivereid. Need tagavad täiusliku sobivuse ja tekitavad selget, võimsa bassiga heli.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Качество Филипс!

Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные

Positiivsed omadused

Качество и удобство

Negatiivsed omadused

Не выявил

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3555RD Навушники з мікрофоном

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3555RD Навушники з мікрофоном

20/11/2020

Slovensko

Slovensko

Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!

Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!

Positiivsed omadused

Všetko

Negatiivsed omadused

Žiadne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

19/06/2020

България

България

Kinnitatud ostja

Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!

Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!

Positiivsed omadused

Малки и компактни

Negatiivsed omadused

Няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3555WT Слушалки с микрофон

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3555WT Слушалки с микрофон

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